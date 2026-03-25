Walter Lapin - Caroline Origer - critique

Le 28 mars 2026
Joyeux et rythmé, ce film d’animation franco-luxembourgeois est un petit régal d’intelligence et de sensibilité.
- Réalisateur : Caroline Origer
- Acteurs : José Garcia, Matthew Goode, Kila Lord Cassidy
- Genre : Animation, Film pour enfants, Film animalier, Film pour ou sur la famille
- Nationalité : Français, Luxembourgeois
- Distributeur : KMBO
- Durée : 1h25mn
- Titre original : Spiked
- Date de sortie : 25 mars 2026
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Résumé : Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! Ça tombe bien : sa voisine, une hérissonne intrépide, cherche justement un partenaire pour explorer le monde. Les voilà embarqués dans une incroyable aventure. Mais la bande de petits lapins n’a pas dit son dernier mot : pas question de laisser leur super-papa. Ils vont tout faire pour lui rappeler que, finalement, le plus cool des super-pouvoirs… c’est la famille !
Critique : Difficile de faire un film pour enfants qui brosse autant de sujets culturels et sociologiques sans tomber dans l’excès ou la mièvrerie. Car Walter Lapin fait le pari de mêler dans un seul conte des sujets aussi différents que l’adoption, le respect de la différence, la rencontre interculturelle et la famille. Mais avant tout, il s’agit d’une aventure sympathique qui met en scène un papa lapin entouré de sa progéniture, qui se retrouve, malgré lui, chevalier sauveur d’une petite hérissonne qui vit enfermée dans un phare avec son frère, à l’abri des dangers de l’extérieur. Il fallait ainsi un bon petit choc pour que l’aventure démarre au cœur de la ville avec son lot de gros méchants gentils comme un crocodile et une ribambelle de rats d’égout et de cafards.
- Copyright KMBO
Walter Lapin est adapté aux enfants dès sept ans, tant le film balaye des thématiques aussi sensibles que complexes. Le deuil des parents est abordé avec beaucoup de délicatesse, jusqu’à cette tentative d’adoption de la petite hérissonne par ce lapin devenu chevalier. Les quiproquos se succèdent avec joie, permettant à la fiction de rebondir dans plusieurs directions. Mais le scénario finit toujours par retomber sur ses pieds, et évidemment le happy end clôt le récit pour le bonheur des petits et des parents qui les accompagnent.
Walter Lapin n’est pas un film conçu pour le bonheur des yeux. L’histoire invite à réfléchir et les parents sont invités à dialoguer avec leurs enfants à l’issue de la séance. En effet, la perte de parents n’est jamais neutre, et l’espoir de reconstruction d’une nouvelle page de sa vie ne va pas de soi non plus. Les hiboux se mélangent avec les chattes, les renards deviennent des compagnons de voyage ; bref, l’interculturalité et l’invitation à penser le multiculturalisme sont les maîtres-mots de cette aventure.
- Copyright KMBO
La qualité de l’animation est indéniable. On sait les progrès que ce type de films d’animation ont accompli depuis les années 2000, mais force est de constater que la fourrure des animaux, les expressions des personnages sont absolument bien rendus. Le rythme ne faiblit jamais et les émotions de tristesse, de joie, ponctuent en permanence cette fiction pleine de rebondissements. Certaines œuvres d’animation sont parfois distribuées de façon condidentielle sur les écrans, éclipsées par des superproductions comme le Pixar Jumpers. Aussi invitons-nous le public à ne pas passer à côté du joli Walter Lapin qui ne devrait pas le décevoir.
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