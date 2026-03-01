Jumpers - Daniel Chong - critique

Résumé : Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement !) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal.

Critique : Venu présenter les projets en préparation des célèbres studios à la lampe au dernier Festival d’Annecy, Pete Docter nous avait fait nous questionner : après plusieurs années de films convenus et fades, à l’exception des suites de ses meilleures licences, Pixar allait-il enfin redevenir la machine à rêves qu’il avait été durant les années 2000 ? Si les deux nouveaux projets originaux, Jumpers et Gatto (dont la sortie est prévue pour 2027) le laissaient à penser, Jumpers semble bel et bien le confirmer.

Structuré comme un conte de fées moderne, le film suit le parcours initiatique de Mabel, une jeune étudiante en sciences métamorphosée en castor par une technologie révolutionnaire, et déterminée à protéger la clairière sur laquelle sa grand-mère lui a demandé de veiller.

Bousculé depuis 2020 par l’essor du streaming et des acteurs financiers moins tournés vers l’innovation artistique que vers les profits, Pixar prouve ici sa volonté de se libérer des chaînes qui le clouaient au sol. En effet, si le film est une si belle réussite, c’est avant tout grâce à son héroïne, que les scénaristes ont rendue bien plus humaine et attachante que des héros sommairement développés comme Luca ou Elio.

Mabel est de ces protagonistes alliages de force et de sensibilité, d’extraversion et de fragilité, auxquels enfants comme adultes peuvent s’identifier. Jumpers tend ainsi vers ce que Pixar et Disney savaient créer de mieux à leurs âges d’or : des récits universels simples à la complexité sous-jacente.

Si les derniers longs-métrages de la Walt Disney Company manquaient tant de saveur, c’est parce qu’ils ne possédaient souvent qu’un seul niveau de lecture et une morale prémâchée pour plaire au plus grand nombre. Comme si la maison de Mickey avait un temps jugé nécessaire de prendre ses spectateurs pour des idiots.

Ici, la narration joue de ruptures savamment dosées : alors que les séquences d’action et d’humour régressif battent leur plein, de nombreux intermèdes émouvants jalonnent le récit : le chagrin de Mabel depuis le décès de sa grand-mère, la nostalgie des moments passés avec elle en pleine nature, ses doutes sur sa capacité à sauver la clairière des animaux tout en préservant ses compatriotes humains. Et puis, la morale de la fable, comme chez La Fontaine : « Difficile de se mettre en colère, quand on sait qu’on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. »

Un scénario si bien écrit, quoi qu’un peu convenu dans son premier tiers, appelait une réalisation digne de lui.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mise en scène est largement à la hauteur : l’animation est d’une précision remarquable : les végétaux, l’eau et ses ondulations, le vent soufflant sur les feuilles des arbres ou ébouriffant les cheveux rebelles de Mabel, dont le design est tout aussi précis détaillé… nombre de graphismes apparaissent d’un troublant réalisme, malgré l’anthropomorphisme des animaux et la dimension cartoonesque de certaines séquences.

Toujours soucieux des nuances de son récit, Daniel Chong va jusqu’à illustrer les lois de la nature - traduites ici par les lois de l’étang - et symbolise visuellement la dichotomie entre humains et animaux à travers les yeux de ces derniers : lorsque Mabel entre dans la peau du robot-castor pour communiquer avec eux, leurs yeux s’agrandissent, deviennent plus expressifs, mais redeviennent de simples points sombres lorsque la jeune femme reprend forme humaine.

D’un bout à l’autre du film, la mise en scène fourmille de détails et de références cinéphiles notamment Les oiseaux d’Alfred Hitchock. Après le climax explosif, bien que peu vraisemblable, et une fin tout en douceur et en émotion, nous pouvons affirmer que, s’il n’est pas tout à fait un chef-d’œuvre, Jumpers est un beau film d’animation.