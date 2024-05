When Evil Lurks - Demián Rugna - critique

Résumé : Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d’un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie, affectant d’autres habitants de la région.

Critique : C’est un bout de campagne argentine qui a été transformée par les modalités de culture intensive et souffre d’une désertification progressive. Un démon, connu de tout le monde ici, s’empare des animaux et des êtres humains, non pas de façon spirituelle, mais de manière virale. Le monde sort de plusieurs années de pandémie avec la Covid-19, et ce film d’épouvante renouvelle ainsi une nouvelle façon d’aborder la dilatation de l’esprit malin chez les animaux et les êtres humains. L’une des règles pour lutter contre ce Malin et mettre fin à sa propagation est de ne surtout pas l’atteindre physiquement et lui tirer dessus : sinon il s’intègre dans le corps de son agresseur et continue de se répandre ainsi dans la campagne d’un être vivant à l’autre.

When Evil Lurks ne fait pas que décrire l’infestation béante du Démon dans la campagne argentine, il brouille habilement les lignes entre le Mal et le Bien, à commencer par le héros. Ce dernier, qui s’engage pour exterminer ce Démon, a été condamné par la justice à rester éloigné de son ex-femme et de ses enfants. La violence est permanente chez lui : il crie beaucoup, perd patience et s’égare dans des crises, qui, à certains égards, font penser aux comportement du Démon qu’il pourchasse. Voilà donc un film d’épouvante qui refuse de reproduire un genre largement exploité sur les écrans depuis L’exorciste, mais sur un modèle plus pernicieux et plus pervers. Le Malin en réalité peut se loger chez chacun d’entre nous, et s’exprimer de façon aussi multiple qu’il y a de personnalités, jusqu’à même des enfants ou des personnes en situation de handicap.

When Evil Lurks souffre parfois d’un fil narratif assez confus. On ne comprend pas toujours les modalités d’extension de la Bête, et ni de disparition non plus. Demián Rugna adopte un parti pris assez énigmatique. Ce qui est intéressant, c’est qu’au contraire les habitants de ces terres argentines connaissent très bien ce Démon, voire sont à peine surpris de sa présence. Ils convoquent des Nettoyeurs censés mettre fin à la malédiction, mais on comprend en filigrane que les modalités de production agricole intensives ont totalement transformé, et ce manière irrévocable, le rapport à sa terre, au bien cultivé et consommé.

Le film n’est pas conçu pour trembler. L’hémoglobine coule à flot, mais sans excès non plus. L’horreur se met surtout en scène dans une photographie sombre et peu avenante. L’ensemble des protagonistes n’inspirent qu’une confiance relative, à commencer les enfants qui semblent être les alliés du Démon. Même les jeunes semblent les proies rêvées de cet hôte redoutable. On se demande si le film ne témoigne pas d’un monde capitaliste, corrompu dans ses entrailles profondes, dont on n’a plus grand-chose à attendre. Comme nombre de longs-métrages du moment, When Evil Lurks interroge sur la décadence annoncée des sociétés mondialisées et la nécessité de repenser le modèle de demain du vivre-ensemble.