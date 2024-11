Whisky à gogo - Alexander Mackendrick - critique

Résumé : 1943. Todday, petite île écossaise, vit un drame unique dans son histoire : une pénurie de whisky. Les vieux ne veulent plus de la vie, les jeunes ne s’aiment plus. Mais, miracle, un cargo transportant des caisses de whisky s’échoue sur les récifs.

Critique : Comme pour d’autres comédies du fameux studio Ealing, Whisky à gogo repose sur une idée simple, joyeusement absurde, mais que le scénario tient jusqu’au bout : une île victime d’une pénurie de whisky profite d’un naufrage pour se ravitailler. Si l’anecdote a quelque chose de délirant, son traitement vise au contraire le sérieux le plus rigoureux : de la voix off au moindre des personnages, tous jouent leur rôle de manière imperturbable. C’est de ce décalage et des dialogues savoureux que naît l’humour, mais un humour qui ne verse jamais dans le débridé ou la grosse farce. Même si la moquerie peut se faire féroce, elle garde un quant-à-soi que rien ne vient troubler ; même les péripéties qui peuvent paraître anodines se transforment quasiment en séquence d’espionnage ou de polar. C’est qu’on ne badine pas avec l’alcool dans cette île où il représente la seule distraction.

Mais le whisky est bien plus qu’une distraction : il maintient les vieillards en vie, donne du courage à un fils écrasé par sa mère, propage la convivialité et peut même servir de carburant. Bref, comme le dit un personnage, il est une véritable « eau de vie », ce qu’il signifie en gaélique. On sourit d’imaginer les réactions « politiquement correctes » si un tel film sortait aujourd’hui : entre la glorification de l’alcool et celle du tabac (un médecin en recommande !), peut-être ne trouverait-il pas de financement…

Pour autant, Whisky à gogo ne fait pas l’apologie d’un peuple uniment bon : la mère castratrice, épouvantable dragon, voisine avec une femme soumise à son mari ; un père fait du chantage pour laisser sa fille frivole épouser un homme ; un garde laisse passer l’« ennemi » par sottise ; quant au capitaine Waggett, il incarne le ridicule achevé de l’autorité. Certes, au bout du compte, la mère découvre l’alcool et le sourire, et la femme se gausse de son époux. Mais malgré une certaine tendresse pour tel ou tel, le scénario n’est pas tendre avec ces hommes qui respectent le sabbat mais le trouvent ennuyeux et n’ont que le whisky pour horizon. En pleine guerre (1943), ils utilisent leur ingéniosité pour dissimuler des bouteilles ou piller une épave et, en dehors de quelques exercices patauds, même les militaires ne visent qu’à protéger ou traquer les fameuses caisses si précieuses.

Malgré une fin moralisante aussi artificielle qu’ironique, le film reste fidèle à l’apologie d’un alcoolisme débridé, seule condition pour que les gens s’entendent entre eux. C’est la cause, la seule cause qui les fait réagir et lutter. On en sourira souvent, tant la truculence de certaines séquences réjouit.

Mackendrick excelle à multiplier les détails savoureux, à traquer les petits travers, mais il sait également mener sa poursuite avec efficacité et si l’image n’est pas toujours très soignée, le rythme et ses variations séduisent : entre l’indolence du départ et les trépidantes poursuites, on a un bel échantillon des possibilités du montage. Mais ce qui reste au fond de cette fable satirique, c’est une sorte de bravade iconoclaste, puissante envers les autorités comme envers les empêcheurs de profiter de la vie, les coincés, les frustrés. En ce sens, le film garde une saveur indéniable ; on prend beaucoup de plaisir à suivre ces personnages obsédés, dont la beaucoup étaient interprétés par des non-professionnels.