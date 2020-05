Wild Rose - Tom Harper - critique

Résumé : A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

Critique : Rose-Lynn, dotée d’une énergie débordante et d’une belle voix, ne se retrouve pas dans cette vie modeste que son parcours lui destinait. Si elle a toujours chanté en amateur, elle a aussi fait deux enfants trop tôt, et s’est embringuée dans un petit trafic de drogue qui l’a conduite un an en prison et dont elle sort avec un bracelet électronique. Sa mère, qui a élevé ses deux enfants à sa place, désespère de la voir enfin se prendre en charge.

Acceptant à contrecœur un poste de femme de ménage, elle rencontrera une patronne qui sera séduite par son tempérament et sa belle voix. Mais ce soutien répondra-t-il vraiment aux aspirations de la jeune femme ?

Le long-métrage se situe au carrefour de deux styles : le film social britannique hérité de Ken Loach ou Mike Leigh, et le feel good movie comme The Full Monty de Peter Cattaneo (1997). Si l’histoire se suit avec plaisir, notamment grâce au personnage de Rose-Lynn au tempérament de feu, il aurait eu plus de force en choisissant une voie unique. Le récit est trop sérieux et parfois grave pour en faire une comédie, et d’un autre côté, certains rebondissements faciles et quelque peu naïfs l’éloignent du réalisme social.

L’Irlandaise Jessie Buckley, qui interprète elle-même les chansons avec talent, "explose" littéralement dans ce film, dont elle est le meilleur atout : son jeu, qui oscille entre sensibilité à fleur de peau et vulgarité déplacée, confère une crédibilité qui la rend extrêmement touchante.