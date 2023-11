Winners - Hassan Nazer - critique

Résumé : Dans une petite ville provinciale iranienne, les enfants travaillent dur pour faire vivre leur famille. Un jour, Yahya, neuf ans, et son amie Leyla, trouvent une statuette scintillante dans le désert. Passionné de cinéma, Naser Khan, le patron de Yahya, décide de les aider à retrouver son propriétaire.

Critique : Il n’y a des hasards qui n’en sont pas, aussi improbables soient-ils. Qui aurait pu parier qu’une statuette des Oscars, apparemment dévolue à être enfin restituée au grand Jafar Panahi, débarque dans un village perdu iranien, où un petit garçon, Yahya, quand il ne se tue pas la santé à ramasser des ordures dans une déchetterie pour 3 francs 6 sous, se passionne de DVD et découvre l’immense diversité du cinéma iranien ? Comble du hasard, le quatrième long-métrage de Hassan Nazer, réfugié politique iranien au Royaume-Uni, est promu pour concourir lui-même aux Oscars dans la catégorie du film étranger.

Winners constitue une œuvre drôle et aérienne qui se veut un témoignage vivant de la production cinématographique iranienne. On sait que la censure étant, les films circulent sous le manteau dans des formats DVD pendant que les amateurs occidentaux se pâment à Cannes ou à Berlin pour le génie perse. Deux univers s’opposent : celui de ce petit garçon, que sa mère élève seule, qui, une fois l’école terminée, se jette dans la gueule d’une déchetterie où il revend contre une misère des bouts de plastique, et celui des festivals internationaux de cinéma où, au risque pour leur vie et leur liberté, des réalisateurs sont récompensés. Yahya accède à cette culture invisible grâce à des DVD que son patron lui laisse découvrir. Les grands noms comme Panahi, Rasoulof ou Kiarostami apparaissent sur l’écran de télévision, au grand dam de sa mère qui n’y voit que du mal. L’important pour elle est de préserver la seule chose qui lui reste, à savoir son fils, autant source de revenus que sujet d’affection. L’art cinématographique est dangereux, il fait peur, au point que les comédiens même célébrés, se résignent à se cacher dans des contrées perdues et à renoncer à leur talent. Hassan Nazer rend un hommage non dissimulé à l’acteur, Reza Naji, dont on se souvient qu’il avait été récompensé par le jury berlinois en 2008 pour Le chant du moineau et qui, depuis, n’a plus tourné.

Winners est un film d’une grâce et d’une délicatesse absolument merveilleuses. Le spectateur se laisse emporter dans ce conte cruel et doux à la fois, un peu à la manière du long-métrage de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso en son temps où l’on découvrait, à travers Noiret, la découverte du septième art par un cinéaste en herbe. Hassan Nazer n’hésite pas à faire référence de cette œuvre de 2021, comme si, à son tour, il devait témoigner de sa propre initiation au cinéma iranien quand il était enfant. D’ailleurs, le réalisateur adresse son film à de grands auteurs iraniens, témoignant ainsi du devoir de perpétuation et de renouvellement d’un art important en Iran, le cinéma, qui peut jusqu’à coûter la vie et la liberté de ses artisans. On ne peut que penser à la disparition récente de Dariush Mehrjui, mystérieusement assassiné en octobre dernier.

Winners demeure le coup de cœur de la rédaction à la troisième édition du film iranien à Vitré. L’occasion nous est donnée ainsi de valoriser cette initiative rare en plein cœur de la Bretagne où des longs-métrages iraniens et inédits sont projetés, avec le secret espoir de les voir s’échapper de l’Iran et trouver leur place sur les écrans du monde.