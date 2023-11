Wish : Asha et la bonne étoile - Chris Buck, Fawn Veerasunthorn - critique

Résumé : Asha, jeune fille de dix-sept ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles...

Critique : Combien d’articles avons-nous lu sur le déclin de la Walt Disney Company depuis ses nombreux échecs au box-office des années 2020 ? Fallait-il y voir le début de sa lente agonie cinématographique ? Buzz l’éclair, Avalonia, l’étrange voyage, Le Manoir hanté, Élémentaire : autant de déceptions économiques pour les producteurs... et artistiques pour les spectateurs.

Et pourtant, malgré l’omnipotence qui l’a conduit à réaliser de bien mauvais films ces dernières années, le studio sait se souvenir d’où il vient, réalisant, et nous rappelant par la même occasion, qu’il n’est jamais meilleur que lorsqu’il revient aux fondamentaux de son art : un scénario en forme de conte de fées, une animation irréprochable et de belles chansons. Ainsi Wish : Asha et la bonne étoile s’inscrit-il dans la plus pure tradition des « classiques » Disney que nous aimons.

« Moi je fais le vœu de revoir un jour le monde heureux » Cette phrase chantée par Asha résume tous les enjeux de ce très beau conte animé : Rosas est une cité gouvernée par Magnifico, un puissant magicien capable d’exaucer le vœu le plus cher de ses sujets. Mais la personne véritablement capable de le réaliser n’est-elle pas celle qui le porte dans son cœur ? C’est la question que pose l’adolescente, mettant ainsi à mal les certitudes de ses concitoyens quant au pouvoir du roi.

Il faut dire qu’Asha porte en elle tout ce que nous aimons chez une héroïne de Disney : elle est altruiste comme Blanche-Neige, rêveuse comme Ariel, libre comme Vaiana, digne comme Cendrillon, fragile comme Aurore, anticonformiste et émancipée comme Mulan, forte comme Elsa. Sa lutte contre l’antagoniste de cette histoire est aussi une quête de soi. L’intrigue étant très resserrée – et par là-même assez efficace – le développement de l’héroïne semble se faire au détriment de celui des personnages secondaires, qui apportent une touche d’humour légère au long-métrage – particulièrement la malicieuse petite étoile.

Chris Buck et Fawn Veerasunthorn ne semblent animés par rien d’autre que la volonté de nous faire rêver. Le dessin, combinant images de synthèse et aquarelle, et l’animation, fluide et maîtrisée sans être jamais tape-à-l’œil, offrent aux images une texture très douce qui renforce le caractère féérique de la mise en scène.

Enfin, les chansons, aux mélodies et paroles souvent envoûtantes, combinées aux nombreuses séquences oniriques du film – de la chambre des vœux à la forêt enchantée en passant par les déambulations nocturnes d’Asha dans les rues de Rosas – achèvent de donner à Wish : Asha et la bonne étoile toute sa dimension merveilleuse.

Le studio de Mickey prouve qu’il n’a rien perdu de sa puissance créatrice ni de sa capacité à rassembler les spectateurs de tous âges en leur promettant de vivre un rêve éveillé. Et comme nombre de rêves que nous avons aimé vivre avec Disney, celui-ci commence par « Il était une fois… » et se termine par… vous le savez, n’est-ce pas ?