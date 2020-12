La Reine des neiges 2 - la critique du film

Résumé : Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Critique : Libérée, délivrée. C’est sans nul doute ainsi que doit se sentir l’équipe réunie par les studios Disney, pour proposer à un public impatient la suite du plus grand succès de tous les temps au box-office mondial, dans la catégorie film d’animation. Sorti en salles en 2013, lauréat de l’Oscar du meilleur long-métrage d’animation, La Reine des neiges a dépassé toutes les espérances de ses producteurs, qui attendaient un succès avec d’autant plus d’impatience qu’avant qu’Elsa et ses pouvoirs magiques ne deviennent un phénomène de société, la faillite n’était pas loin…

Face à un tel raz-de-marée et au succès planétaire rencontré par leur cent vingt-huitième long-métrage animé, les studios Disney ont apporté une attention toute particulière à cette suite, en réunissant la même équipe que pour le premier volet. Ode à la nature, film épique d’une beauté visuelle sensationnelle, La Reine des neiges 2 tient toutes ses promesses, et même bien davantage. Au point d’affirmer que, contrairement à beaucoup de suites, ce nouveau long-métrage est meilleur que le premier ? Sans le moindre doute !

Copyright 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

Si le premier opus plantait le décor et se prenait parfois un peu au sérieux, toute l’angoisse des studios Disney planant sur un film finalement assez froid, La Reine des neiges 2 témoigne d’un état d’esprit totalement différent. En tête du cahier des charges : répondre à toutes les questions que le public se pose, ce qui démontre que Disney écoute ses fans et prend en compte non seulement leurs désirs, mais également leurs griefs. Exit des chansons telles que Libérée, délivrée (Let it go en version originale), jugée agaçante, pour ne pas dire insupportable, par un public adulte courtisé ici sans ménagement.

En confiant la bande originale au duo formé par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, les studios ont commandé des airs certes efficaces, mais qui ne rivalisent en rien avec la puissance du lauréat de l’Oscar 2014 de la meilleure chanson. En proposant des mélodies plus douces et moins entêtantes, le film démontre que La Reine des neiges 2 est conçu pour plaire à toute la famille, le ton général s’appuyant sur un sens aigu de l’autodérision.

Copyright Walt Disney France

Car la clé de la recette magique que détient Disney, c’est bien l’humour. A travers le bonhomme de neige Olaf, l’histoire est résolument drôle, multipliant les scènes cocasses et les références à d’autres productions ayant également rencontré un grand succès public. Shrek, Le Seigneur des anneaux… D’aucuns ne pourront que reconnaître des films tout aussi célèbres que La Reine des neiges.

En glorifiant les œuvres des autres, Disney se moque bien volontiers des siennes, allant jusqu’à parodier ses longs-métrages, critiquer ses scénarios et rire de ces princesses qui épousaient le prince rencontré deux jours avant. Cendrillon, La Belle au bois dormant… Ce qui passait dans les années 90 marche nettement moins aujourd’hui, au point que les studios Disney, touchés par le peu de modernité qu’affichent ses princesses les plus emblématiques, ont choisi d’en rire.

Copyright 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

Surfant sur les polémiques et les rumeurs, ce qui est rafraîchissant au possible, Disney ne se cache pas et répond crânement à toutes les questions que le public se pose encore sur son univers. Allant même jusqu’à profiter de La Reine des neiges 2 pour détromper un public qui profite des réseaux sociaux pour alimenter les idées les plus fantaisistes. Ainsi, beaucoup se demandent encore si les parents d’Anna et Elsa ne seraient pas également ceux de…Tarzan, le naufrage en pleine mer des premiers ayant ainsi permis au second de naître sur une île lointaine. Le récit répond enfin à cette rumeur terrible. Bravo Disney !

Copyright 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

Ainsi, il serait bien dommage de bouder son plaisir, tant retrouver son âme d’enfant est facile, face à un film qui a bénéficié de toutes les dernières avancées techniques en matière d’animation. Le long métrage est beau, l’aventure au rendez-vous, et avec une date de sortie à un mois des fêtes de fin d’année (pas bête), tous les divertissements sont les bienvenus. Disney a gagné son pari, et relevé un défi que le marketing n’oubliera certainement pas. Les différents costumes et autres personnages étant autant de produits dérivés qui vont fleurir dans les magasins et sous le sapin, en attendant un troisième volet qui devrait clore (en beauté, on l’espère) une magnifique aventure. Vivement !