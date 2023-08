Yamabuki - Yamasaki Juichiro - critique

Résumé : Maniwa, petite ville minière de l’ouest du Japon. Chang-su, ancien cavalier de l’équipe de Corée du Sud, criblé de dettes, travaille dans une carrière. Il vit avec Minami qui a fui son mari. Yamabuki, lycéenne, se met elle à manifester de manière silencieuse à un carrefour. À leur insu, les vies des habitants de Maniwa commencent à s’entrecroiser.

Critique : Chang-su, dont on ne connaîtra pas précisément le passé, s’est réfugié au Japon après les nombreuses difficultés et revers qu’il a connus en Corée. Dorénavant, il se contente d’un emploi d’ouvrier à mi-temps dans une carrière et doit envoyer régulièrement de l’argent au pays pour éponger ses dettes. Il vit avec Minami et sa fille dans un minuscule appartement. Parallèlement, on découvre Yamabuki, une jeune lycéenne introvertie, qui a intégré un groupe de manifestants pacifistes, stationnant silencieusement toujours au même carrefour, avec des pancartes aux messages humanistes. Cette activité est loin d’être au goût de son père, inspecteur de police et veuf, qui peine à communiquer avec elle.

Ainsi plusieurs histoires, plusieurs destins qui à priori n’ont rien en commun, vont être amenés à se croiser, dans une petite bourgade minière où il n’y a plus grand-chose à espérer : familles monoparentales ou recomposées, difficultés à trouver et garder un emploi, avenir incertain pour la jeunesse... le puzzle du récit, énigmatique au début, va se mettre peu à peu en place en suivant les personnages souvent silencieux dans une ambiance mélancolique et teintée de poésie (la fleur appelée Yamabuki comme l’héroïne).

Malgré quelques rebondissements un peu appuyés, le film dégage une petite musique originale qui souligne, mine de rien, les problématiques d’une société qui a perdu nombre de ses repères.

La dernière image, émouvante, nous ramène vers la majesté du cheval.