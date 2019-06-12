11 fois Fátima - João Canijo - critique

Résumé : Durant dix jours,onze femmes d’un même village du Nord du Portugal se lancent dans un pèlerinage de quatre cents kilomètres à pied jusqu’à Fátima. Elles devaient partager un grand moment de joie et communion. Mais l’extrême dureté physique du voyage les mènera à des conflits frisant parfois la crise de nerfs collective. Et malgré leur grande complicité du départ, leurs véritables identités changeront le cours du chemin...

Critique : Elles marchent. Elles marchent. Elles bravent le soleil, la pluie battante. Elles ont tous les âges mais la plupart sont de la même classe. Ces femmes qui arpentent les routes jusqu’à s’écorcher les pieds ou frôler la crise de larmes, sont des pèlerines. Ensemble, munies de leur gilet jaune, elles tentent de rejoindre Fátima comme d’autres, en France et en Espagne, cheminent sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elles expérimentent le manque, le dénuement total, l’absence d’hygiène minimale, à une époque, notre époque, où chacun n’oserait plus parier sur autre chose que le consumérisme à tout va.

11 fois Fátima est une expérience de cinéma assez inédite, souvent bavarde. D’abord, le cinéaste offre au spectateur une caméra qui prend le temps. Il regarde ces femmes rire, souffrir, se décourager, se disputer, s’aimer, et surtout lutter pour aller au bout de l’objectif qu’elles se sont donné. Le film rend hommage à une jeunesse toute entière qu’on croirait corrompue à la facilité du capitalisme. La spiritualité, le sens du devoir, la recherche de dépassement de soi, et sans doute, plus profondément, la quête d’un sens à la vie, animent ces femmes qui font la démonstration que les pires épreuves se gagnent dans la solidarité, l’amour et l’abnégation de soi. Cette expérience, autant cinématographique qu’autobiographique pour ce groupe de femmes, est un formidable plaidoyer pour la fraternité. Le format de plus de deux heures est indispensable pour rentrer en communion avec elles, voire même s’engager psychiquement ave elles sur leur chemin. En témoignent ces travellings ou ces plans larges qui, un instant, se confondent avec le regard du spectateur. Il est difficile de ne pas saluer l’interprétation des actrices qui finissent par donner l’impression d’être de véritables personnages, tirés d’un documentaire vivant sur les pèlerinages. Faire plus de deux heures sur le cheminement d’un groupe vers Fátima relève d’une pure gageure.

11 fois Fátima est une œuvre où l’on apprend à s’ennuyer, à laisser son attention divaguer, à la façon certes moins radicale d’Andy Warhol et son fameux Sleep qui montrait pendant plus de cinq heures le poète John Giorno en plein sommeil. On découvre un Portugal absolument somptueux avec ses routes bordées d’oliviers et de vignes, ses montagnes épineuses, ses forêts ventées. On découvre surtout le courage de la persévérance, au nom d’un idéal tout autant personnel que collectif. Le film ennuiera autant qu’il fascinera. Sa radicalité narrative ne succombe jamais à la provocation. On pense au cinéma de Raymond Depardon, au plus près des femmes et des hommes dans ce qu’ils ont de plus profond et de plus simple à la fois. Et il y a le personnage central de Céu qui encourage, réconforte, décourage aussi, qui bataille,crie, insulte et souffre. Et au bout de la route surgit la possibilité de devenir soi, dans un nuage de lumières.