2041 : L’Odyssée de la Médecine - Jean-Emmanuel Bibault - critique du livre

Résumé : « Nous sommes en passe d’inventer les machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-mêmes. L’intelligence artificielle se dressera bientôt contre la maladie, avec une implacable efficacité. » Médecin-chercheur en cancérologie à Paris, après avoir travaillé à Stanford dans la Silicon Valley, Jean-Emmanuel Bibault est aussi un geek de la première heure. Adolescent dans les années 1990, il programme des jeux et crée un site-hommage à son réalisateur préféré, Stanley Kubrick. Devenu chef de clinique, sa thèse sur le Machine Learning appliquée à la cancérologie est distinguée par l’Académie nationale de médecine. Dans ce premier livre à destination du grand public, il montre comment les techniques d’intelligence artificielle bouleversent la pratique de la médecine. De l’épidémiologie au traitement, en passant par chaque étape du parcours de soins, et dans toutes les spécialités. Alors que la médecine s’apprête à vivre des changements radicaux, Jean-Emmanuel Bibault questionne les enjeux de cette révolution et nous plonge dans la peau du patient du futur. Une odyssée captivante à l’horizon 2040.

Critique Non, Jean-Emmanuel Bibault n’est pas un écrivain de science-fiction. C’est un scientifique confirmé, formé à la cancérologie, qui donne à voir déjà un parcours brillant de praticien et de chercheur. L’auteur s’apprêtait à devenir psychiatre en rentrant en faculté de médecine, à la fois par militantisme qu’humanisme sans limite. Mais ses parents l’ont mis à bonne école en multipliant au domicile familial les matériaux numériques alors qu’il est tout jeune. Le miracle se produit et le jeune médecin trouve dans la cancérologie la synthèse merveilleuse de ce qu’il affectionne : la relation humaine, la technique, le goût de la complexité et son intérêt de longue date pour les applications.

C’est ainsi qu’après avoir terminé une thèse en 2018 sur ce qu’il nomme la Machine Learning appliquée à la cancérologie, il s’enfuit avec sa famille sur les terres de la fameuse Leland Stanford University où un certain Steve Jobs a assisté en 1979 aux premières expériences sur la souris de l’ordinateur.

2041 : L’Odyssée de la Médecine dit quelque chose de l’immense curiosité de Jean-Emmanuel Bibault. L’homme a été bercé par le cinéma, le jeu vidéo et les ordinateurs, l’amenant petit à petit à construire une identité professionnelle de médecin hybride où le goût de la découverte, la recherche du remède miracle et l’amour infini pour ses patients ont toute leur place. L’écriture est simple, accessible, et en même temps très documentée, signe évident que le médecin a compris que la véritable intelligence se trouve dans la capacité à produire du sens à partir de la complexité. Le fil conducteur de l’ouvrage se tisse à partir des concepts de dépistage, de diagnostic, de traitement et de prévention, qu’il s’agisse de l’état des lieux qu’il dresse des liens actuels entre l’IA et la médecine, que des perspectives extraordinaires en matière de soins futurs. Dans une langue aérée, fluide, l’auteur décrit avec brio la mécanique stupéfiante du traitement de données ou d’images, permettant de gagner sur des maladies considérées aujourd’hui encore irrémédiables, dans tous les domaines de la médecine d’ailleurs et pas seulement la cancérologie.

Le plus intéressant dans cet ouvrage abordable pour le plus grand nombre demeure la touche toute personnelle que Jean-Emmanuel Bibault apporte à sa thèse. Il évoque avec simplicité sa découverte du campus de Stanford, l’aventure intime qui le lie à la science, invitant même sa propre fille ou épouse à participer à ce voyage de la connaissance. Tout cela donne un livre généreux qui permet de percevoir, derrière la rigueur du propos scientifique, l’humanité d’un radiothérapeute, acharné dans sa lutte contre le cancer.