Barcelona âme noire - Gani Jakupi, Denis Lapière, Martin Pardo, Ruben Pellejero - Eduard Torrents - La chronique BD

Résumé : Dans une Barcelone sous la coupe franquiste, un mafieux local, un petit commerçant, une tenancière de cabaret, un homme de main véreux et bien d’autres se côtoient, sur plusieurs années et sur plusieurs tableaux.

Critique : Avec une telle team aux commandes, entre Pellejero, Torrents, Pardo, Lapière et Jakupi, difficile de ne pas imaginer une bande dessinée réussie et complète. Barcelona âme noire est donc une de ces œuvres sans fioritures, avec un dessin impeccable et un scénario léché. En effet, on pourrait parler de roman à l’espagnole, non pas pour le cadre mais plutôt pour cette capacité à impliquer plusieurs générations dans un entrelacs de petites menaces et d’un grand secret. Dans les rues de Barcelone, c’est à travers un petit malfrat qui va devenir un mafieux reconnu que va se nouer d’autres lignes et lignées, notamment une série de meurtres commis contre des femmes. Pour lier tout cela, c’est un cadre de répression des libertés, de dictature franquiste et de police quelque peu corrompue qui fait dériver et divaguer les pistes et les culpabilités. Car dans cet album, personne ne ressort vraiment indemne, le titre indiquait d’ailleurs directement la boue qui allait monter des caniveaux pour engloutir tout le monde, cossus comme besogneux.

© Dupuis / Pardo

Rien à redire pour le dessin, dans un style rétro évidemment choisi et voulu : c’est une atmosphère lourde et farouche qui s’installe dès les premières planches, faite d’endroits poisseux, troubles, comme tout bon polar des années 50, mais aussi de quelques éclats de luxe et de jardins, d’amour au milieu de la prostitution, de sincérité dans la traîtrise... Dans les tons bruns ou rougeâtres, un bon paquet de personnages prend place, certains sympathiques, la plupart antipathiques, quelques-uns caricaturaux, mais malgré tout justes. D’ailleurs, la couverture fait la part belle à ce côté sombre, sourire vicieux et chapeau vissé sur la tête, à l’image ce quelques scènes qui dérangent, sans être d’une violence insoutenable, de quelques secrets qui font mal à regarder.

© Dupuis / Pardo

Plus qu’un polar d’une époque, Barcelona âme noire raconte une ville et une ambiance, plusieurs personnages qui évoluent, sur plusieurs dizaines d’années et plusieurs dilemmes, pour faire une fresque d’ombre et de lumière.