Avaler la Lune T.1 et T.2 – Lucie Castel, Grégory Jarry, Robin Cousin – la chronique BD

Résumé : 500 ans après qu’un plan mené par les géants de la tech’ précipite la fin de l’humanité à cause d’un projet techno-solutionniste titanesque qui vise à créer une nouvelle source d’énergie propre sur la Lune, Agafia – une adolescente qui descend de deux des instigateurs du projet – est chargée d’achever l’œuvre de ses aînés : relancer le générateur placé sur la Lune afin que la Terre dispose d’une énergie décarbonée. Mais ce projet aurait des conséquences pour le nouvel écosystème qui s’est créé sur la Lune, incarné par une nouvelle forme d’espèce humaine…

Critique : Loin du space opera aux planches monumentales et aux grands questionnements métaphysiques, Avaler la Lune s’appuie sur un graphisme élégant mais sobre pour construire un récit de science-fiction très ancré dans les préoccupations écologiques contemporaines. La série est pensée par un trio issu de la maison d’édition alternative FLBLB : Robin Cousin – qui s’est déjà frotté à la SF avec Des milliards de miroirs – et Grégory Jarry au scénario, accompagnés par Lucie Castel au dessin. Ensemble, ils imaginent un monde où l’humanité a quasiment disparue, à cause d’une catastrophe provoquée des scientifiques trop sûrs d’eux, qui ont voulu trouver une solution technique au problème de la pollution provoquée par les rejets de CO2, en imaginant un pharaonique autour d’une source d’énergie lunaire. Mais ce projet précipite la fin de l’humanité. L’ironie de l’histoire est que les scientifiques, eux, survivent à cet effondrement grâce à la création des « exotérus », ces bulles de liquide qui prolongent leur vie. Née 500 ans après la catastrophe de l’union de deux scientifiques, Agafia est la seule humaine sur Terre en pleine possession de ses moyens. La mission que lui confient ses parents, achever le projet fou de générateur lunaire, la place face à un dilemme qui est au cœur de l’album : pour relancer une hypothétique vie sur Terre, faut-il briser l’écosystème qui s’est créé sur la Lune ?

Avaler la lune T01, COUSIN, JARRY & CASTEL ©Casterman 2025

Série au scénario ambitieux qui mène une réelle réflexion sur notre époque, Avaler la Lune développe des concepts originaux convaincants sur le plan graphique : l’exotérus, l’ascenseur spatiale, les coraux capables de pousser sur la Lune sont autant d’éléments qui participent à la richesse de cet univers qui met en scène l’hybridité entre l’homme, la machine et l’organique. Les albums, qui mettent en scène une héroïne adolescente, s’adressent à un large public, même si certaines explications scientifiques pourront paraître un peu complexes aux plus jeunes. Au-delà de la dénonciation du techno-solutionnisme, évident dès les premières pages, le questionnement sur ce qui fait l’humanité s’avère tout à fait intéressant.

Le rythme du récit reste enlevé dans les deux premiers tomes. Le premier volume est fait de va-et-vient narratifs entre le passé, avec la description du projet fou des scientifiques, et le présent du récit incarné par Agafia. Le deuxième tome se déroule intégralement sur la Lune, et confronte l’héroïne à cette nouvelle espèce humaine lunaire qui est parvenue à s’adapter à des conditions de vie particulièrement difficiles. Comme quoi, la vie peut surgir de partout… mais l’écosystème de la Lune est lui-même extrêmement fragile, et dépend en partie des choix d’Agafia.

Avaler la lune T01, COUSIN, JARRY & CASTEL ©Casterman 2025

On est séduit par cette série de science-fiction ambitieuse, qui colle aux enjeux de notre époque, et à l’imagination débordante dont ont fait preuve les trois auteurs. Avaler la Lune témoigne bien de la capacité de la science-fiction à interroger notre présent.

Retrouvez également notre interview des auteurs, réalisé lors du festival d’Angoulême à l’occasion de la publication du premier tome, sur notre podcast Dans ma bulle