50e festival du film américain de Deauville : sections parallèles et invités

News : Outre la compétition officielle déjà présentée, qui proposera 14 films de jeunes réalisateurs, qui seront présents pour la plupart, on retrouvera les habituelles sections parallèles. Au total 108 films seront proposés :

Premières : Cette section, composée de 10 films, présentera notamment les dernières réalisations de Francis Ford Coppola (Megalopolis) et Sean Baker (Anora), Palme d’Or 2024. Les deux cinéastes seront attendus pour l’occasion.

L’heure de la Croisette : Présent pour la cinquième année consécutive, Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de Cannes, présentera trois films de l’édition 2024 : All We Imagine as Light de Payal Kapadia, Grand Prix du festival, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius et Parthenope de Paolo Sorrentino.

Les docs de l’oncle Sam : Six documentaires américains seront proposés dont Super/Man : l’histoire de Christopher Reeves, Sharon Stone : l’instinct de survie et My Way qui revient sur la célèbre chanson devenue culte dans le monde entier.

Fenêtre sur le cinéma français : Deux films seront présentés en avant-première mondiale. Finalement de Claude Lelouch et Ni chaînes, ni maîtres de Simon Moutaïrou.

Deauville Talent Award Michelle Williams : l’actrice américaine sera présente pour recevoir ce prix et six de ses films seront projetés : The Fabelmans, Manchester by the Sea, My Week with Marilyn, Blue Valentine, Wendy et Lucy et Le secret de Brokeback Mountain.

Focus Sean Baker : Outre Anora, cité plus haut, seront présentés, par le cinéaste lui-même, ses quatre premiers films : Four Letters Words, Take Out, Prince of Broadway et Starlet.

Les Conversations et rencontres : le lundi 9, James Gray, déjà invité pour la rétrospective de l’ensemble de son œuvre, et Christophe Honoré pour Mon cinéma américain le samedi 14. À l’occasion de la 50e édition, plusieurs rencontres sont organisées : avec Anne d’Ornano pour Mes souvenirs du festival de Deauville, avec l’INA Madelen, et une troisième avec Ouest-France.

Les autres invités : Les acteurs Mickey Madison, Daisy Ridley et Sebastian Stan qui se verront remettre un Nouvel Hollywood, Malia Ann qui recevra le prix Nouvelle Génération pour son court-métrage The Heart et Natalie Portman pour recevoir, comme Michelle Williams, un Deauville Talent Award.