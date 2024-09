Manchester by the Sea - Kenneth Lonergan - critique

Résumé : L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.

Critique : Manchester by the Sea est une claque, dans tous les sens du terme. Un très grand film, qu’il est difficile d’oublier après l’avoir découvert. Si la photographie y est parfaite, la lumière grandiose, c’est le scénario, la mise en scène et l’interprétation saisissante de l’ensemble du casting qui font de ce long-métrage un pur bijou. D’abord parce que les différentes parties du film ne sont pas présentées de façon chronologique, et que les flash-back successifs permettent de mieux comprendre l’imbrication des situations sans avoir dès le début toutes les clés de lecture. Le film tient en haleine de bout en bout car le public est entraîné dans une histoire dont il ne saisit pas encore tous les éléments, et les différentes implications de chacun. A travers différents thèmes comme le deuil, les liens familiaux et filiaux ou encore l’héritage, le personnage de Lee, interprété par un Casey Affleck littéralement habité, sublimé par son art, devient plus clair, tout comme son comportement.

La qualité de la mise en scène donne un rythme à un drame qui se construit peu à peu sous nos yeux, dans une totale maîtrise de l’effet de surprise qui rappelle Sixième sens.

La direction d’acteur explique également la cohérence de l’ensemble. Si Michelle Williams est éblouissante (bien qu’elle n’apparaisse que très peu) et Kyle Chandler très touchant dans le rôle d’un grand frère dépassé par le drame qui a brisé sa famille, c’est bien à Casey Affleck que l’on doit les plus grandes émotions du film. Fragile mais charismatique, touchant mais renfermé, réussissant par son jeu à donner un sens à tous ses silences, il offre la plus belle partition de sa carrière, au cœur d’un film qui le mérite bien. Peut-être est-il enfin temps de le reconnaître à sa juste valeur. S’il n’est certes pas le plus célèbre des frères Affleck, il est de loin le plus intéressant, de par ses choix jusqu’ici et toute la fragilité qu’il met au service de ses personnages. Il mérite que toute la lumière soit faite sur son jeu d’acteur, au point qu’il y a fort à parier (et à espérer) que les Oscars pensent enfin à lui pour la statuette du meilleur acteur.

Reste le drame au cœur de ce récit, qui a éloigné le personnage principal de sa ville natale et de sa famille. Ce drame, qui explique pourquoi l’homme brisé qu’est Lee cherche constamment à se punir. Si le scénario veut échapper au mélodrame, pour ne retenir qu’une émotion pure, il est impossible de rester de marbre en découvrant le nœud de l’histoire ; une scène centrale tout à fait poignante, que l’Adagio d’Albinoni berce en toile de fond. Un thème musical décidément très prisé des cinéastes, qui rajoute encore plus de désarroi à un drame poignant.

Ainsi, si savoir quel drame se joue exactement sous nos yeux depuis la première minute est essentiel, ce n’est pourtant pas cette révélation que l’on retiendra du film, mais plutôt la manière intelligente avec laquelle il suggère sans montrer, évoque sans confronter. Et finalement dresse un portrait délicat et sans concession d’une petite ville, de ses habitants et d’une famille en particulier, sans oublier la mer qui est témoin de tout sans apaiser.

Pépite d’émotion, Manchester by the Sea est désormais un sérieux concurrent à la course aux Oscars, après avoir brillé dans les festivals, au point de remporter le National Board of Review du Meilleur film et du Meilleur acteur. Ce n’est sans doute qu’un début, qui permettrait à Casey Affleck de passer de l’ombre (de son frère ?) à la pleine lumière.