À corps perdus - Sergio Castellito - critique

Résumé : Victime d’un grave accident de scooter, une jeune fille est emmenée d’urgence à l’hôpital. Son père, chirurgien dans l’établissement, refuse d’assister à l’opération. Tandis qu’il attend avec anxiété les résultats de l’intervention, Timoteo se souvient, quinze ans plus tôt, de sa rencontre avec une dénommée Italia. Dans une sorte de confession imaginaire, il raconte à sa fille cette étrange histoire d’amour...

Critique : Partant d’une banale histoire d’adultère et de double vie, A corps perdus est un film bouleversant qui traite du mystère de l’amour et de l’attraction. Loin des clichés du genre, le second long métrage de Sergio Castellitto nous entraîne dans le tourbillon d’une étrange et improbable passion entre un chirurgien respectable et une pauvre fille au nom grandiloquent, certes, mais vulgaire, sale, sans éducation et qui vit dans un no man’s land effrayant. Comment de cette liaison violente, glauque, voire choquante (elle commence par un viol) naîtra un amour profond ? Tout le mystère est là.

Adaptant le roman à succès de son épouse, l’actrice et scénariste Margaret Mazzantini [1], Castellitto traite de la violence et de l’animalité qui existe en chacun de nous et ce sans jamais juger ses personnages : ni la bestialité de Timoteo, totalement submergé par ses pulsions, ni même la soumission d’Italia, maltraitée par la vie. Une belle leçon d’humanité et de tolérance servie par deux acteurs en parfaite alchimie : Castellitto lui-même et Penelope Cruz, méconnaissable, qui trouve enfin un rôle à sa mesure.