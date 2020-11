A couteaux tirés - la critique du film

Résumé : Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

Critique : Les deux chiens qui accourent vers la caméra dans un ralenti très suggestif annoncent déjà la suite. D’autant que la scène se situe dans une magnifique demeure bourgeoise, que le film ne quittera plus d’un bout à l’autre du récit. Et le pire ne se fait pas attendre. Un vieil homme est retrouvé par la bonne, la gorge tranchée, un couteau à la main, ce qui ne laisse aucun doute sur le suicide. Mais, contre toute attente, on a anonymement mandaté un détective privé aux côtés des policiers venus confirmer le décès par suicide. Ce personnage est incarné par un Daniel Craig époustouflant de flegme et de drôlerie, loin des rôles d’aventurier auquel on l’associe.

Copyright Universum Film GmbH

A couteaux tirés propose une galerie de personnages absolument savoureux. Ils composent une famille très riche, grâce notamment aux œuvres à succès que leur défunt père a publiées dans sa propre maison d’édition. On comprend très vite que chacun de ces gens aurait eu une bonne raison d’égorger leur père, l’argent occupant d’ailleurs le gros de leurs pensées. La demeure elle-même participe à la présentation des personnages. Ce logis convient à l’air bourgeois et ampoulé qui les caractérise. On imagine le travail des accessoiristes qui ont doté la bâtisse d’objets tous aussi exotiques que drôles. Il s’agit sans doute d’une reconstitution des livres à succès écrits par le père, jusqu’à cette incroyable roue, plantée de couteaux, derrière laquelle les protagonistes se soumettent au jeu des interrogatoires policiers. Le détective se coule progressivement dans l’enquête, à la façon d’un Hercule Poirot, sinon qu’il s’appelle Benoît Blanc ! Comparaison n’est pas raison, mais la référence à Agatha Christie ou au jeu du Cluedo semble évidente.

Copyright Universum Film GmbH

Il ne faut pas attendre de ce film des aventures à couper le souffle. Tout se joue dans les portraits excentriques de la famille. Seule, une jeune infirmière, Marta Cabrera, sort du lot et donne à voir l’image d’une meilleure humanité. Mais patatras ! Elle semble aussi plus qu’impliquée dans ce décès mystérieux, malgré toute la générosité que lui accorde cette famille richissime. Rian Johnson brouille les cartes. Le cinéaste est bien loin de l’épisode du Star Wars, épisode VIII qu’il avait réalisé. Il opte pour un récit policier, subtilement alambiqué, et délicieusement retors. L’interprétation jamais grossière des comédiens rajoute à la qualité de ce film, ainsi que le soin très minutieux qui a été apporté aux costumes. Parfois, le long métrage fait presque penser à des personnages hauts en couleur issus de dessins animés à la Disney. La cynisme, l’ironie irriguent ce récit de plus de deux heures, mais qui en paraît beaucoup moins, tant l’enquête policière se révèle drôle et perspicace. A la fin, le spectateur se retrouve piégé par les sommes d’indices que le scénario révèle, mais il faut s’appeler Hercule Poirot ou Benoît Blanc pour être capable de les mettre bout à bout et de faire parler le crime.

Copyright Universum Film GmbH

A couteaux tirés est donc un film totalement réussi, qui devra réjouir les jeunes et moins jeunes pendant les fêtes d’hiver. Il offre l’occasion de se réunir à plusieurs et de débattre à la sortie, en évoquant les détours narratifs dans lesquels le cinéaste nous entraîne pour notre bonheur. Surtout, il est une occasion formidable de ressortir les vieux bouquins policiers de son armoire ou les jeux de société, pour s’adonner au plaisir des enquêtes à rebondissements, avec, toile de fond la question suivante : Qui a tué avec le couteau Harlan Thrombey dans le bureau ?