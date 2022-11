A E I O U - L’alphabet rapide de l’amour - Nicolette Krebitz - critique

Résumé : Anna est une comédienne taciturne de soixante ans, confrontée à son obsolescence et condamnée à des rôles ingrats. Adrian est un adolescent solitaire, kleptomane et en échec scolaire. Chargée de lui donner des cours d’éloquence, en vue d’une performance théâtrale, Anna prend Adrian au sérieux, à la grande surprise de celui-ci. Les leçons deviennent des dîners et Anna passe de mentor à maîtresse.

Critique : Présenté au Festival de Berlin 2022, AEIOU - L’alphabet rapide de l’amour est le quatrième long métrage en tant que réalisatrice de Nicolette Krebitz, par ailleurs actrice. C’est également le premier à être montré en France, à l’initiative du distributeur Shellac. Coproduction franco-allemande, le film aborde l’improbable amour entre une comédienne vieillissante et un jeune délinquant, oscillant entre comédie, drame romanesque et fantaisie policière. Le thème des relations entre une femme mûre et un amant plus jeune a été traité plusieurs fois au cinéma, de 24 heures de la vie d’une femme de Dominique Delouche à 20 ans d’écart de David Moreau, en passant par Mourir d’aimer d’André Cayatte et Chère Louise de Philippe de Broca. L’œuvre de Nicolette Krebitz ne révolutionne pas le cinéma allemand, elle est même inférieure aux métrages précités, et dont certains étaient loin d’être parfaits. Mais AEIOU est un film agréable et charmant, valant essentiellement par ses ruptures de ton et son interprétation.

© Shellac

On suit en effet sans déplaisir ni désintérêt les déboires d’Anna, une ex-gloire de l’art dramatique, incarnée avec verve par l’Autrichienne Sophie Rois. Contrainte de cachetonner dans des pièces radiophoniques ou des représentations à destination du public scolaire, Anna est en pleine crise de la soixantaine. Ne supportant plus les goujateries d’animateurs de télévision et autres humiliations professionnelles, elle ne trouve réconfort qu’auprès de son vieil ami et voisin Michel (Udo Kier). Sa vie bascule lorsqu’elle se fait voler son sac à mains par Adrian (Milan Herns), un ado à la dérive. Le hasard remet le jeune homme sur sa route lorsqu’elle est chargée de lui donner des cours de diction et de le coacher pour un spectacle visant à réintégrer des mineurs sous contrôle judiciaire. On craint alors la success story consensuelle du type Le brio. Mais la cinéaste abandonne heureusement cette piste, refusant la mièvrerie et l’esprit feel good movie, se concentrant sur l’évolution des relations entre Anna et Adrian. Elle lui prépare la soupe, il lui fait des tours de magie, et les voilà vite unis par un affectif qui devient amoureux.

© Shellac

Le récit est attachant, évite les temps morts (en cernant toutefois des détails du quotidien) et privilégie les ellipses, en dépit d’une voix off présentant les sentiments intérieurs d’Anna. Le scénario se gâte lorsque les deux amoureux s’offrent une escapade sur la Côte d’Azur. La ville de Nice, filmée sous un angle touristique, se voit réduite à la promenade des Anglais, ses casinos et l’hôtel Negresco. Là, Adrian poursuit son activité de pickpocket et fait d’Anna sa complice. On reste alors perplexe face à une histoire de vol de bijou à la fois banale et non crédible. Heureusement, le dernier quart d’heure permet de retrouver le ton à la fois léger et mélancolique qui avait imprégné le récit dans sa première moitié. Au final, AEIOU - L’alphabet rapide de l’amour mérite un détour malgré les réserves que l’on peut apporter.