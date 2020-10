A la recherche du bonheur - la critique

Résumé : 1981. Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s’en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job...

Critique : "The pursuit of happiness" (la recherche du bonheur) est une des expressions clefs de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis. Selon ce texte fondateur de la nation américaine, les hommes ont le droit de chercher le bonheur. A eux de voir où et comment. En décidant de porter à l’écran la vie de Chris Gardner (une "histoire vraie" comme l’Amérique les aime tant), Will Smith, producteur, et le réalisateur italien Gabriele Muccino, dont c’est le premier long outre-Atlantique, ont choisi leur camp : le bonheur, c’est la réussite sociale, le boulot, et les dollars.

L’histoire de Chris, VRP raté incapable de refourguer sa marchandise (un scanner pour hôpitaux hors de prix), est plutôt attachante. Malheureusement, après un début rythmé lorgnant sur la comédie pessimiste, A la recherche du bonheur sombre rapidement dans le mélo soporifique, en même temps que se dessine la morale annoncée plus haut.

En effet, engagé comme stagiaire non rémunéré dans une boîte de placement de fonds de retraite, Chris, seul avec son jeune fils (incarné par le fils de Will Smith lui-même), à court d’argent, va devoir, vivre dans la rue. Commence alors une longue marche dans le désert, de centres d’hébergement en sièges de métro, pendant laquelle il ne faudra jamais cesser de travailler, car un seul des vingt stagiaires se verra offrir un job à la fin des six mois de stage...

Plus d’une heure durant, on verra donc les yeux de Will Smith (par ailleurs très bien) ne s’éclairer que pour la classe des costards, les belles bagnoles et les grosses maisons de ses supérieurs ; et pour son fils, auquel il enseigne les principes les plus banals comme "sois toi-même", "ne laisse jamais les autres te dire ce qu’il faut faire", etc... A la recherche du bonheur se mue alors mollement en une ode longuette à la grandeur de ce self-made man, sans diplômes, qui, sans l’aide de personne, deviendra riche. Un portrait qui eût été touchant s’il n’insistait pas aussi lourdement sur l’importance du fric et, surtout, s’il ne se refermait pas sur cette phrase censée prouver la grandeur de Chris Gardner : "Il monta sa propre entreprise de courtage, qu’il revendit quelques années plus tard pour plusieurs millions de dollars..."