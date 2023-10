Acide - Just Philippot - critique

Résumé : Selma, quinze ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper.

Critique : Le cinéma français et mondial devient à son tour le porte-flamme d’un discours écologiste et engagé. Acide s’affiche ainsi comme une œuvre militante qui n’oublie pas ses spectateurs en les entraînant dans une aventure palpitante où la survie des héros est engagée. Le suspense et l’épouvante sont au rendez-vous dans ce récit de fuite où les personnages résolvent à la fois le sort de la planète et celui de leur propre famille, rompue au divorce, à la violence et à la promesse d’un procès judiciaire. Guillaume Canet interprète le père de famille qui, à la manière de La Route de John Hillcoat, le précipite dans un parcours où il doit protéger sa propre fille d’une catastrophe climatique annoncée.

Le parti pris photographique est très gris. Des plans larges mettent en lumière un ciel étouffé de nuages, gorgé de ces pluies acides et destructrices. Le long-métrage est-il voyant ? La question de l’acidité des eaux du fait à la fois du réchauffement climatique et de la pollution des terres est esquivée finalement de façon assez rapide. Just Philippot préfère privilégier l’aventure, le thriller et le drame familial qui se noue entre les parents divorcés et leur fille en pleine adolescence. C’est sans aucun doute un regret à l’heure où chacun des citoyens doit s’interroger dans son rapport intime et personnel à la planète et réfléchir aux enjeux d’une consommation à outrance. Toujours est-il que Canet domine son rôle avec brio. Il interprète un homme violent, militant et peu ouvert, qui doit se réinventer un rôle de père. Sa présence sur les écrans rappelle son interprétation magistrale dans Au nom de la terre où il occupait le film d’un bout à l’autre. Cette fois, si le rôle est évidemment très différent, il donne à voir toutes les palettes d’un héros complexe, habité entre ses désirs propres, le jusqu’au-boutisme syndical et la nécessité de protéger sa fille.

L’œuvre est assez politique finalement, mettant en jeu notamment la question des flux migratoires du fait de problématiques écologiques. Ici, les transferts de population sont internes à l’Europe, mais posent toutefois la dimension assez anxiogène des populations du monde, très pauvres, que les tempêtes ou catastrophes naturelles futures vont encore plus vulnérabiliser. Le personnage joué par Canet se situe à mi-chemin entre le discours idéologique interne à la France et le devoir pour les organisations syndicales aujourd’hui d’élargir leur militantisme aux enjeux écologiques et internationaux. De même, il est tiraillé entre son amour pour une collègue de boulot et la protection qu’il doit à sa fille et son ex-femme. On regrettera justement le parti pris assez sanglotant et braillard du personnage de la gamine, qui, à sa manière, raconte quelque chose de l’individualisme dominant.

Acide apparaît comme une œuvre ambitieuse et généreuse qui se délecte des effets de style horrifiques et dramatiques. Nul doute qu’il entraînera dans les pensées du spectateur un nouvel encouragement à préserver la planète.