Alice et le Maire - la critique du film

Résumé : Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le Maire et ébranle leurs certitudes.

Critique : Ce que la politique et ses politiciens peuvent et ne peuvent pas ; montrer ceux qui agissent, mais ne pensent pas, et ceux qui pensent mais n’agissent pas vraiment… Même si les idées sont bonnes et intéressantes, elles sont insuffisamment traitées, parfois à travers quelques discours, des poncifs sur l’état de la gauche. Alice ne connaît rien aux pratiques politiques et n’est pas dans un système d’allégeance. Ni carriériste, ni opportuniste et sans réelle vocation, elle est comme une végétarienne au pays des cannibales. Après des études de philosophie, elle est engagée, un peu par hasard, à la mairie de Lyon, avec pour mission de "prendre du recul" et de redynamiser le maire, un socialiste qui vient du monde de la publicité. Il préfère cette option plutôt qu’une bonne psychanalyse. Soit.

La première note de la nouvelle collaboratrice est consacrée à la nécessité d’être modeste. Cette approche génère un déclic dans l’esprit du maire. Alice devient vite corvéable et se hisse, malgré elle, au statut de personne de confiance, de confidente, suscitant jalousie et convoitise.

Malgré des incitations assénées au personnage principal pour cultiver son humilité, Nicolas Pariser, scénariste et réalisateur, n’a pas souhaité faire de la direction d’acteurs concernant Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier. Il part du principe que les grands comédiens n’ont pas besoin d’être accompagnés. Ah bon ? Le problème, c’est qu’on sent bien qu’ils ne bénéficient pas d’un regard extérieur et que c’est au détriment du film, comme un factice bâillement de Luchini. La fraîcheur et l’innocence d’Anaïs Demoustier ne suffisent pas.

Scénaristiquement prévisible jusqu’à la fin, le long métrage repose sur une mise en scène convenue du monde politique, qu’il s’agisse de l’effervescence des collaborateurs autour du maire ou du nombre incalculable de voitures utilisées pour un de ses déplacements. En dépit d’un sujet potentiellement intéressant, cette fiction ne tient pas ses promesses.

