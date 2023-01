Le parfum vert - Nicolas Pariser -critique

Résumé : En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.

Critique : Ancien assistant de Pierre Rissient, Nicolas Pariser fut critique de cinéma pour le magazine Sofa, avant de se lancer dans la réalisation avec des courts métrages. Le parfum vert est son troisième long, après Le grand jeu (Prix Louis-Delluc du premier film) et Alice et le maire, Label Europa Cinémas à la Quinzaine des Réalisateurs, et César de la meilleure actrice pour Anaïs Demoustier. Également sélectionnée à la Quinzaine en 2022, l’œuvre permet au cinéaste d’aborder à nouveau une thématique politique, mais indirectement. Fortement marqué par les premières bandes dessinées de Hergé et le cinéma anglais d’Alfred Hitchcock, le réalisateur a souhaité en retrouver l’esprit en greffant ces deux univers, tout en les ancrant au XXIe siècle, et ce par le biais de la comédie policière et d’espionnage. Le scénario, qu’il a lui-même écrit, ne manque pas d’originalité et de mystère, un énigmatique meurtre à la Comédie-Française étant le début d’une chasse à l’homme allant de Bruxelles à Budapest. Les cinéphiles fans de Hitchcock reconnaîtront sans peine les multiples références au réalisateur de Jeune et innocent, Une femme disparaît et surtout L’homme qui en savait trop (le premier assassinat et la longue scène de représentation au théâtre).

© 2022 Bizibi

La menace des espions nazis dans le contexte des années 1930 est ici remplacée par le spectre des nationalismes et la menace des sphères complotistes, prêtes à tout pour semer le trouble. Voulant combler un manque dans la caractérisation religieuse des personnages de Hitchcock (et surtout de Hergé), Nicolas Pariser a insisté sur la judaïté des deux protagonistes, afin de cerner les enjeux de l’antisémitisme dans l’Europe actuelle, avec un recul et un humour noir qui ne déplairaient pas à Woody Allen (le passage où Martin se sent mal lorsque le train qui le conduit en Hongrie s’arrête à Nuremberg). Ces digressions insufflent un ton décalé insolite à la narration, mais ralentissent le rythme d’un récit initialement fondé sur le suspense et la tension. « Au-delà de l’histoire, je voulais trouver un ton particulier. Je voulais que les scènes sombres soient traitées sans ironie mais que les moments drôles soient de vrais moments de comédie. Je ne suis jamais allé aussi loin dans le mélange des tons qui est quelque chose que j’aime beaucoup au cinéma. Il y a pas mal de morts dans le film et en même temps le couple du film est très nettement un couple de comédie ».

© 2022 Bizibi

Ces intentions du réalisateur précisées dans le dossier de presse sont louables. Et Le parfum vert distille un réel charme, sans parvenir toutefois à convaincre totalement. Il manque un réel équilibre entre cinéma d’auteur référentiel et efficacité de la narration, un objectif qu’avaient atteint Truffaut avec Vivement dimanche ! ou Pascal Thomas avec Mon petit doigt m’a dit, deux modèles de la comédie policière française basée sur un couple amateur menant l’enquête. Les interprètes eux, sont irréprochables, et le duo formé par Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste fonctionne plutôt bien. Ils sont entourés de seconds rôles inspirés, de Rüdigler Vogler en chef de réseau complotiste à Léonie Simaga en policière, en passant par Xavier de Guillebon en galeriste délateur.