Aline - Valérie Lemercier - critique

Résumé : Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur quatorzième enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don : elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Épaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, elle va écrire, avec son compagnon, les pages d’un destin hors du commun.

Critique : Au vu de sa bande-annonce et de la médiocrité des biopics ayant relaté, depuis une vingtaine d’années, la vie de chanteurs célèbres, on ne pouvait qu’être sceptique face au réel intérêt de cette biographie de Céline Dion. Pour un Ray de haute tenue, combien d’académiques La Môme, Gainsbourg (vie héroïque) ou Cloclo ? Sans parler des calamiteux Dalida ou Respect (sur Areta Franklin)… L’inquiétude était d’autant plus compréhensive que Céline Dion n’est âgée que de cinquante-trois ans (sa carrière est donc loin d’être achevée) ; et si elle demeure une star de la variété internationale, elle n’est pas tout à fait une authentique icône musicale (de la trempe d’une Barbara ou d’une Madonna) : avec tout le respect que l’on doit à son art et à ses fans, sa voix a un indéniable charme, mais ses tubes sont au mieux d’agréables mélodies et au pire de fades ritournelles. Et sa vie personnelle (que nous nous garderons de juger) ne recèle aucune folie susceptible d’une transposition romanesque au grand écran. Quant à la filmographie sympathique, mais somme toute inégale et mineure de Valérie Lemercier en tant que réalisatrice, elle ne pouvait guère constituer une caution de qualité artistique. Et pourtant, Aline est une réussite indéniable du genre, au-delà des a priori que l’on pouvait légitimement éprouver.

Coproduction franco-québécoise à gros budget, le long métrage assume son aisance matérielle et la passion qu’éprouve Lemercier envers le personnage et les chansons de Dion. La réalisatrice s’est en partie identifiée à son idole. Elles n’ont que quatre ans d’écart et leur parcours professionnel s’est déroulé en parallèle. Fille d’agriculteur ayant connu une mobilité sociale ascendante, Lemercier n’a pu qu’être émue par la réussite d’une chanteuse issue d’un milieu modeste et ayant ciblé, comme elle, un public populaire, sans avoir les attributs physiques que l’on attend d’une star. Si la cinéaste dévoile sa narration en mode groupie, elle ne verse pas dans l’hagiographie pour autant. Aline Dieu (le changement de nom relève du gag plus que de la distance, la référence à Dion était d’ailleurs explicite dans le carton introductif) est décrite comme un être sincère, mais un brin égocentrique (son autosatisfaction sur son talent de chanteuse), voire naïve. Et l’on est à la limite du second degré, même si Lemercier ne tombe jamais dans la dérision. Elle manie pourtant l’humour à merveille, et notamment dans les dialogues relatifs aux échanges entre la star et sa mère (Danielle Michaud), son vieux manager et époux (Sylvain Marcel), ou son maquilleur (Jean-Noël Brouté). Cette dimension de comédie, teintée parfois de mélancolie (sans verser dans la mièvrerie), est l’un des atouts du film.

La cinéaste a toutefois déclaré dans le dossier de presse : « Je ne sais pas ce que les gens attendent. Mais sans doute pensent-ils que je vais me moquer. Ce qui ne m’a jamais effleurée. C’est un film au premier degré et je suis aussi très premier degré. Je ne me sens jamais obligée de sortir des vannes, à la ville comme dans un film. La comédie qui s’y trouve – car il y en a tout de même – vient des situations, des décalages fous entre la petite fille non désirée dormant dans un tiroir et sa vie de grande star planétaire, mais jamais de la parodie ». Transcendant le kitsch de son projet, Valérie Lemercier utilise le cadre d’un décor criard (les spectacles sur scène) ou de bonbonnière (la villa de Las Vegas) pour dévoiler une mise en scène élégante qui ne tombe jamais dans la grandiloquence et le mauvais goût. Il s’agit certainement de sa meilleure réalisation depuis Palais royal ! Quant à Lemercier actrice, qui incarne la chanteuse à toutes les époques de sa vie (depuis que le personnage est âgé de cinq ans), elle est tout bonnement prodigieuse, quelque part entre l’art du grimage de Jerry Lewis (les effets spéciaux du rajeunissement en plus) et l’émotion contenue d’une Giulietta Masina. Aline devait sortir en salle à l’automne 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement. Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2021, le film est finalement distribué en novembre de la même année. Il devrait toucher un large public.