Ray - Taylor Hackford - critique

Résumé : Ray Charles, c’est d’abord un mythe : cinq décennies de succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, féconde et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière cette image légendaire se profile l’histoire émouvante, méconnue, d’une vie, l’itinéraire d’un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels, à s’en inspirer en se réappropriant brillamment tous les styles musicaux, du jazz au country and western en passant par le rhythm and blues, le rock et le gospel.

Critique : Si, toutes proportions gardées, le projet peut légitimement laisser supposer le pire dans le genre moissonneuse à Oscars (Jamie Foxx en tête du peloton pour décrocher la statuette dorée), il n’en reste pas moins qu’on oublie très vite cet aspect déplaisant pour se concentrer sur le principal : la vie tumultueuse de Ray Charles entre ses tubes, ses heurts et ses malheurs. Et dans sa catégorie casse-gueule, Ray s’impose comme une biographie formidablement exemplaire qui défie les règles de la chronologie en ayant la bonne idée de ne pas se conformer aux lois du récit linéaire. A cet égard, l’enfance difficile du Genius n’est racontée qu’à travers une structure en flash-back qui permet de mettre en relief les failles du personnage : il a été aveugle dès l’âge de sept ans et ne se remettra pas de la mort accidentelle de son frère dont le poids de la culpabilité pèsera sur lui comme un fardeau.

Habilement, tous les événements majeurs qui ont jalonné sa vie sont retranscrits : de sa perversion des chants religieux à ses débuts en passant par sa rencontre avec Quincy Jones, au passage à la fois tragique et hilarant où il a trouvé l’inspiration pour écrire la chanson Hit the road, Jack. On connaît ses combats : toute sa vie, il s’est battu contre les injustices et la lâcheté humaine. Mais Ray n’est pas une banale illustration d’un héros vertueux. La face sombre est également détaillée avec précision (problèmes de drogue et tromperies répétées) mais aurait été nettement plus souple avec une représentation des démons intérieurs moins maladroite. Sur ce point, le gros bémol vient de la mise en scène qui souligne trop ostentatoirement les démons d’un Ray en pleine cure de désintoxication. Un traitement empathique voire moral qui laisse sceptique et plombe soudainement le biopic avant de repartir sur de bons rails et d’enthousiasmer encore pour s’achever en apothéose. Ce fil chaotique peut être vu comme une adéquate métaphore de la vie de l’artiste.

Cet écueil n’est cependant qu’une goutte d’eau dans l’océan : sur deux heures et demie, le film impose une excellente tenue et se contente de dire ce qu’il y a à dire : Ray Charles est un génie. Il trouve toute sa dimension tragiquement humaine dans le jeu parfaitement synchrone de Jamie Foxx (clope, style éraillé, lunettes noires). L’une des nombreuses qualités de cette bio fulgurante qui célèbre l’art comme force transcendante.