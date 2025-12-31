Anaconda - Tom Gormican - critique

Résumé : Doug et Griff sont amis d’enfance et partagent depuis toujours un rêve un peu fou : réaliser leur propre remake de leur film préféré, le cultissime ANACONDA. En pleine crise de la quarantaine, ils décident enfin de se lancer, et se retrouvent à tourner en plein cœur de l’Amazonie. Mais le rêve vire rapidement au cauchemar lorsqu’un véritable anaconda géant fait son apparition et transforme leur plateau déjà chaotique en un véritable piège mortel. Le film qu’ils meurent d’envie de faire va être vraiment mortel…

Critique : Question hollywoodienne existentielle : que faire quand vous retrouvez au fond d’un tiroir les droits d’exploitation d’une franchise moribonde, passée en quelques années de la sympathique nanardise au franchement irregardable ? Tournez ladite franchise en dérision, pardi, nous répond 2025. Après Un talent en or massif – qui voyait le « vrai » Nicolas Cage jouer les espions en herbe pour coincer un narcotrafiquant féru de Volte/Face et Family Man –, le cinéaste Tom Gormican poursuit son périple sur les terres de l’ironie cinéphilique avec ce quartet de quadras dépressifs entreprenant de tourner un remake, pardon, une « suite spirituelle », de ce chef-d’œuvre intemporel qu’est l’Anaconda originel (Luis Llosa, 1997).

© 2025 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Rien de bien nouveau sous le soleil amazonien, évidemment : depuis une bonne décennie et 21, Jump Street (2012) on sait que ce qu’on nomme à présent le « reboot métafictionnel », fait d’affection nostalgico-sincère et d’opportunisme cynique, constitue la phase terminale d’un cinéma accro à des marques bien connues et exsangues. Cette addiction aux films-doudous, Anaconda la brocarde gentiment, tout comme il décoche quelques flèches émoussées envers les récents films d’horreur « à thème », comme ceux d’Ari Aster ou Robert Eggers : l’anaconda devient « une analogie de la poursuite de nos rêves » précise le personnage de Jack Black, persuadé d’être « le Jordan Peele blanc ». Pour le reste, le film déroule le petit programme pépère de la comédie américaine « transgressive » en place depuis, disons, Very Bad Trip : une bonne dose d’humour en dessous de la ceinture, pas mal de substances stupéfiantes, quelques apparitions gratuites de célébrités hollywoodiennes qui s’auto-parodient. Le tout saupoudré de blagues tellement datées qu’elles sentaient déjà la naphtaline à l’époque du film de Llosa.

© 2025 CTMG, Inc. All Rights Reserved.

Reste l’alchimie des interprètes, qu’on devine plus qu’on ne la constate, tant elle est desservie par un scénario lamentable : Jack Black (nouveau saint patron du cinéma exotique et neuneu, après les deux Jumanji et Minecraft) ; Paul Rudd, Thandiwe Newton et Steve Zahn (grâce à qui aucun film n’est jamais totalement mauvais) ; sans oublier le régional de l’étape et l’arme comique secrète du film : Selton Mello, bien loin de son rôle dans Je suis toujours là. À propos des films ratés, le célèbre critique américain Gene Siskel aimait se poser la question : « Ce film est-il plus intéressant qu’un documentaire montrant les mêmes acteurs en train de déjeuner ? » Ici, aucun doute : on aurait préféré d’assez loin la pause déjeuner de cette jolie brochette à cet Anaconda sans crocs.