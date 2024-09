Anaïs, 2 chapitres - Marion Gervais - critique

Résumé : Anaïs, vingt-quatre ans, s’installe comme agricultrice en Bretagne. Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le tracteur en panne, ni les caprices du temps... Dix ans plus tard, Anaïs est maintenant mariée avec un jeune Sénégalais, Seydou. La dure loi des frontières compliquant tout, ils vont devoir se relever les manches... Ensemble.

Critique : On est en 2012. Elle est à peine sortie de l’adolescence et déjà elle rumine contre les administrations qui ne facilitent en rien l’installation ou la reprise d’exploitations agricoles par des jeunes. Elle cravache dur pourtant, fouillant la terre à même le sol, sans parvenir à se chauffer et même à recevoir de l’eau potable jusqu’à sa caravane, plantée sur les terres de ses parents. Anaïs, 2 chapitres laisse entendre la petite musique des mouvements d’exploitants agricoles ces derniers mois. Mais ici, point de représentants de la FNSEA ou de fermes gigantesques de la Beauce : juste cette jeune femme qui tente de faire coexister sa passion des plantes aromatiques et l’exigence de rentabilité d’une ferme.

Deux chapitres complémentaires mais assez différents forment l’architecture de ce documentaire attachant et singulier. La première partie montre l’évolution du projet d’Anaïs qui cherche à développer la culture de plantes destinées à la tisanerie essentiellement. La seconde décrit plutôt la bataille qu’elle doit mener pour faire venir son mari sénégalais avec lequel elle aura un enfant. Ces deux récits, filmés à dix ans d’intervalle, décrivent avec brio la détermination dont il faut se doter pour lutter contre l’absurdité de l’administration et de la bureaucratie françaises, tout en regardant comment cette jeune devient une adulte mature, responsable, posée et pleine de ressources. Même son domicile change, avec en évidence un pouvoir d’achat qui s’est nettement amélioré. Marion Gervais écrit et construit ainsi un film positif, aussi bien pour la représentation qu’elle donne de la jeunesse d’aujourd’hui que pour la France rurale qui bénéficie de peu de visibilité sur les écrans français.

Copyright La Vingt-Cinquième heure distribution

Anaïs, 2 chapitres est un documentaire tout simplement beau et touchant. La réalisatrice qui écrit, filme et monte son film, emporte le spectateur dans un environnement très sensible, où les personnes ne mentent pas et où la nature est partie intégrante du bonheur des individus. L’œuvre révèle la puissance de la création cinématographique, derrière des apparats plutôt simples, dépouillés et sans esbroufe. Marion Gervais prend sa part dans la famille des documentaristes français qui ont transformé, grâce à leur art, nos représentations du réel. Elle tisse entre sa protagoniste et elle une relation similaire à celle du spectateur et un personnage de fiction, c’est-à-dire un univers de représentation habité par l’empathie et la nécessaire distance avec l’objet de création.

On apprend beaucoup dans ce film sur la patience d’un cinéaste pour capter les moments significatifs qui font cinéma. On imagine le nombre incalculable de rushs dont Marion Gervais a dû se défaire pour parvenir à cette œuvre, tout autant romanesque que descriptive. L’odeur des champs, des plantes aromatiques transpirent à travers l’écran, comme si elle était parvenue à rompre la distance entre le spectateur et l’écran. À travers le personnage d’Anaïs, on suit comme en écho la progression d’une réalisatrice qui, depuis dix ans, n’a cessé de se battre pour faire vivre son film et a grandi dans son approche du cinéma en même tant que son héroïne.

Copyright La Vingt-Cinquième heure distribution

Anaïs, 2 chapitres est un film engagé mais jamais démonstratif. Il met en valeur une partie de la jeunesse française et africaine qui lutte pour faire vivre ses idéaux et sa vision du monde. En ce sens, le documentaire est pétri d’optimisme et de force qui ravivent en permanence l’espoir qu’un monde meilleur est possible, malgré la dette laissée par les plus anciens.

On aimerait rencontrer plus souvent sur nos écrans des personnages comme Anaïs. La jeune héroïne et son mari africain donnent à voir un univers où l’amour, la coexistence de valeurs écologiques et de contingents économiques, l’insertion réussie de personnes issues de l’immigration, sont de véritables réalités et non des visions politiques, mises à l’épreuve des votes. Anaïs, 2 chapitres révèle une grande réalisatrice qu’il faut suivre absolument.