André Malraux, Portrait en liberté – Françoise Theillou - chronique livre

Le 22 juin 2026
François Theillou écrit cet abécédaire qui dévoile les différentes facettes de la personnalité d’André Malraux, son parcours, son œuvre, la courte distance entre vérité et mensonge, les multiples vies que cet homme a menées sans jamais s’arrêter.
- Auteur : Françoise Theillou
- Editeur : Fayard
- Genre : Abécédaire
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 10 juin 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
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Résumé : « André Malraux, Portrait en liberté » débute par un court avant-propos et enchaîne avec le premier article de la lettre A : Absolu. Il renvoie au livre « Le démon de l’Absolu » et nous montre les liens entre André Malraux et T.E. Lawrence.
Critique : Avec ce système d’abécédaire, Françoise Theillou nous ouvre de multiples portes sur la vie d’André Malraux. Il en est qui se recoupent, d’autres jamais, tandis que certaines semblent complètement opposées. André Malraux apparaît ainsi dans toute sa complexité. Nous découvrons une personnalité qui n’a pas encore dévoilé tous ces mystères malgré l’ample travail de Françoise Theillou. Son enfance, son adolescence, son entrée dans l’âge adulte et le monde des arts, les guerres, ses engagements, ses choix, sa vie aventureuse, sa gestion ou peut-être non-gestion de la famille, ses coups de publicité, sa vie au gouvernement, ses écrits et tant d’autres choses encore apparaissent au gré des courts articles. On comprend la réalité et l’image qu’André Malraux a construite de sa propre vie, ses qualités et aussi ses défauts, ses emballements, son besoin de bouger, de raconter, de se raconter et d’agir.
Au départ, on peut se perdre, en passant d’un article à l’autre, dans la vie de Malraux, mais à mesure que l’on avance, les pièces du puzzle se mettent en place. Françoise Theillou n’hésite pas à faire le pont entre les différents moments de l’existence de l’écrivain aventurier, quitte à reprendre des éléments déjà mentionnés dans d’autres articles, afin de nous permettre d’agencer les périodes, de mieux identifier les individus.
Les personnes qui ne connaissaient pas André Malraux en dehors de ses romans La Condition humaine et L’Espoir découvriront un personnage étonnant, qui s’est créé lui-même et a vécu à cent kilomètres à l’heure.
André Malraux ne tenait pas en place, même quand il était ministre de la Culture sous la présidence du général de Gaulle. Malheureusement, ce besoin de mouvement rendait difficile la stabilité familiale et ses histoires d’amour n’ont pas résisté au temps.
Françoise Theillou montre aussi André Malraux résistant, triant le vrai du faux dans ce qu’il a dit et ce qu’il a fait. Jusqu’au bout, André Malraux aura construit sa légende, sans cacher qu’il a reconstruit toute sa vie puisque le titre même de ses mémoires, Les Antimémoires, nous indique que tout n’est pas forcément fiable dans ce qui est écrit.
André Malraux, Portrait en liberté dresse un curieux portrait d’André Malraux avec les multiples aspects d’une personnalité complexe qui a su créer sa place dans l’Histoire.
232 pages – 20,90 €
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