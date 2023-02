Kosmograd - Bonaventure - La chronique BD

Résumé : Dans la cité refuge de Kosmograd, les survivants attendent la fin du chantier de l’ascenseur orbital pour fuir une planète désolée, mais une tempête menace. Pour les habitants, l’hypocrisie et l’exploitation de la corporation Kosmo doit cesser...

Critique : Les fables contemporaines ont cette noirceur à propos de l’avenir que n’avaient pas celles d’Esope ou de La Fontaine. On pourra répliquer que ce pamphlet de Bonaventure est plutôt l’antonomase de son créateur, une bonne aventure d’anticipation, un récit entre ado et adulte sur une bande de jeunes filles avides de liberté et de justice, mais on ne peut pas échapper à cette critique nécessaire de tous les pouvoirs, toutes les richesses, qui égoïstement cherchent à tout faire sauf diminuer leurs profits, quitte à sacrifier une partie de l’humanité. Dans cet album, on trouve quelques astuces pour parvenir, encore et toujours, à résister, à embêter l’ordre, à titiller et à trouver la vérité. Parfois, on sent cet embrasement, plus discret évidemment, que Damasio a mis dans ses Furtifs, parfois on voit une veine plus générationnelle, façon Netflix, d’héroïnes rebelles aux opinions tranchées. Au-delà des songes directifs et des scènes de manifestations massives, on assiste à un one-shot que l’on soupçonne dramatique mais qui, malgré tout, prend une tonalité optimiste à chaque écueil.

© Casterman / Bonaventure

Forcément, cette aspiration optimiste, tournée vers la jeunesse et l’audace, est soutenue voire traduite un dessin qui semble briser les codes, enchevêtré entre le comic qui se moque des formes et une atmosphère franco-belge que l’on voudrait dépasser. Visages carrés, couleurs uniques, quelques plans sur une planche ou les déambulations accompagnent un dialogue engagé dans un décor labyrinthique, nouvelle cité dédale à laquelle la science-fiction nous a habitué à voir le futur. De farouche, le dessin parvient à devenir franc et tragique, même lorsqu’un renard blanc fait son apparition sans raison apparente, témoignage de l’acceptation de ce graphisme hybride et perméable à tous les publics.

© Casterman / Bonaventure

Courageux, polémique et aventureux tout à la fois, Kosmograd est un pamphlet nouvelle génération, un récit qui ne veut pas cacher mais sublimer un message, et qui parvient très bien à le faire.