Jeune et fauchée - Florence Dupré la Tour - la chronique BD

Le 31 mars 2026
- Scénariste : Florence Dupré la Tour>
- Dessinateur : Florence Dupré la Tour
- Coloriste : Florence Dupré la Tour
- Collection : Charivari
- Genre : Autobiographie, Chronique sociale, Société
- Editeur : Dargaud
- Famille : BD Franco-belge, Roman graphique
- Date de sortie : 9 janvier 2032
La vie quotidienne d’une autrice de BD confrontée pour la première fois au manque d’argent. Comme à l’accoutumée, Florence Dupré la Tour est directe, fine, touchante et drôle.
Résumé : Née dans une famille bourgeoise, Florence Dupré la Tour subit un déclassement social dès la fin de l’adolescence et l’entrée dans l’âge adulte. Ses parents refusent de l’aider financièrement à ce moment-là comme par la suite. La situation s’aggrave lorsqu’elle est en couple, puis seule avec deux enfants en bas âge. Souhaitant rester digne et gardant en quelque sorte une fierté de classe, elle donne le change et refuse de demander de l’aide, attendant que celle-ci lui soit proposée, notamment de la part de sa famille.
Florence Dupré la Tour / Dargaud
Critique : Lorsqu’on suit le travail de Florence Dupré la Tour depuis quasiment ses débuts et qu’on la connait quelque peu, cet album ne manque pas d’interpeller. Nous découvrons ainsi des éléments de sa vie quotidienne que nous n’aurions pas soupçonnés.
Florence Dupré la Tour / Dargaud
Comme à l’accoutumée, l’autrice entremêle talent d’écriture (vocabulaire précis, parlant, drôle et touchant), humour grinçant, vivacité du trait, poésie du dessin et de sa mise en couleur aqueuse. Son récit, toujours très vivant, est direct, intense et cru. Le dessin semi-réaliste joue volontiers sur des formes simples et des éléments tenant de la caricature ; il est le véhicule idéal pour la colère déroulée au fil de ces pages. Cette dernière s’exprime tour à tour de manière feutrée ou explosive, tant dans ce qui est raconté que dans la manière de le faire. Florence Dupré la Tour n’épargne personne, à commencer elle-même et sa volonté de ne rien laisser transparaître, comme sa difficulté à descendre ses parents de leur piédestal.
Florence Dupré la Tour / Dargaud
Plus largement, cette bande dessinée développe une réflexion nourrie sur le déclassement social et sur la pauvreté. Elle ne manque pas d’évoquer certains adages (tels que « mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade ») tant elle illustre les inégalités sociales qui se nichent dans des éléments essentiels de l’existence : un rendez-vous médical, un accouchement, les discussions entre parents à la sortie de l’école, l’accueil chez soi d’amis de ses enfants… Le microcosme de la BD n’est pas épargné, qu’il s’agisse du rapport à l’argent ou de la dimension prédatrice de certains auteurs.
Florence Dupré la Tour / Dargaud
Florence Dupré la Tour signe une nouvelle fois une œuvre dense, secouante et déstabilisante.
Florence Dupré la Tour / Dargaud
212 pages, 24,50 €
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