Angel heart, aux portes de l’enfer - la critique du film

Résumé : New York, 1955. Harry Angel, détective privé, est engagé par un étrange client pour définir si un certain Johnny Favourite est mort ou non... Au fur et a mesure que son enquête avance, les témoins sont assassinés de façon sauvage.

Critique : Le film commence comme un polar traditionnel : le détective usé en imperméable, un meurtre qui restera mystérieux, une enquête retorse. Sauf que dès le début quelque chose cloche, et pas seulement le client à la canne aussi précieuse que son langage. Alan Parker excelle à installer une atmosphère glauque, mais la surcharge d’éléments étranges (le ventilateur, des grilles, du sang sur les murs, une vieille dame de dos, le bruit de battements de cœur) qui font que très tôt, un spectateur attentif aura compris de quoi il s’agit. C’est que le cinéaste n’est jamais allusif ou léger : le calembour sur le nom du client en lui-même tue le suspense ; mais quand en plus Robert De Niro, qui l’incarne avec une mesure toute relative, compare l’œuf qu’il va avaler à une âme, il ne s’est pas passé une demi-heure, et tout est dit.

Cette lourdeur entache un film par ailleurs très soigné, jusqu’au maniérisme parfois, et qui bénéficie d’une reconstitution brillante. Pourtant, malgré la surcharge et des scènes choc pénibles et un final grotesque, Angel Heart marque son spectateur : outre l’enquête elle-même, qui recycle pas mal de poncifs avec énergie, Parker réussit des séquences noires originales. Ainsi de la scène d’amour avec Epiphany (oui, là encore, tout n’est pas léger) qui se transforme en débordement d’eau puis de sang. De même les poursuites ou les actions brutales ont-elles du style. Et on est tellement content de retrouver un privé au parcours masochiste (il se fait frapper, mordre, blesser) et paranoïaque (tout le monde meurt autour de lui et la police l’accuse) qu’on passe sur bien des facilités.

Mickey Rourke a la nervosité adéquate, Charlotte Rampling fait une apparition remarquable, la jeune Lisa Bonet est charmante même pendant la cérémonie vaudoue ; bref, les acteurs assurent tout au long du film, ajoutant un brin d’ambiguïté indispensable. Mais avec le recul, ce qu’on conserve en mémoire de cette œuvre inégale, c’est davantage une atmosphère moite et tordue, que ce soit à New York ou à la Nouvelle-Orléans. Angel Heart n’est jamais aussi bon que quand il se contente d’une étrangeté diffuse : le protège-nez, l’homme qui prend le soleil dans le froid, une chambre d’hôtel qui prend l’eau : tous ces détails valent mieux que les litres de sang ou les effets de montage.

Il y avait pourtant dans cette quête d’identité assez de trouble et de matière pour faire une œuvre malsaine. Mais en jouant l’esthétisme choc, Parker plombe son film et échoue à en faire un objet vénéneux. Reste donc une impression mitigée, et la présence musicale entêtante.