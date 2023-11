Anna - Pierre Koralnik - critique

Résumé : Anna débarque à Paris. Dès sa descente du train, Serge, directeur d’une agence publicitaire, tombe fou amoureux. Pour la retrouver, il fait placarder l’unique photo d’elle qu’il possède dans toutes les rues de la capitale, sans réaliser qu’il la croise pourtant tous les jours...

Critique : Téléfilm (ou plutôt dramatique télévisée comme on disait à l’époque, même s’il s’agit d’une comédie), Anna a été conçu comme la première production télévisuelle en couleur, même si sa diffusion avait été effectuée en noir et blanc ! L’œuvre fut ensuite projetée au Festival d’Hyères. Mais il ne fut pas possible d’envisager une sortie en salle, car cela était inconcevable pour un film de télévision dans les années 1960. Tombé ensuite dans un oubli total, le long métrage a été récemment redécouvert et fait l’objet d’un culte auprès de certains cinéphiles, ce qui lui vaut d’être d’être distribué au cinéma par Malavida. Le réalisateur, Pierre Koralnik, était l’un de ces créateurs originaux qui, à l’instar d’un Jean-Christophe Averty, souhaitaient insuffler une inventivité plastique dans l’audiovisuel un brin poussiéreux de la période (en dépit de réussites signées Claude Barma ou Stellio Lorenzi).

© Malavida

Et le film joue à la fond la carte du pop art, convoquant des guest stars anglaises (Marianne Faithfull) et donnant aux décors colorés une place certaine. En même temps, Anna est délibérément influencé par le style Nouvelle Vague, de la caméra à l’épaule dans les rues de Paris au ton décalé, en passé par l’utilisation de ses acteurs (Karina, Brialy) et de ses techniciens, à savoir le directeur photo Willy Curant et la cheffe monteuse Françoise Collin, collaborateurs de Godard. Quant aux chants et chorégraphies, ils évoquent inévitablement le cinéma de Demy. C’est ce qui fait le charme et l’intérêt de cette curiosité de cinéphile, qui pourra séduire aussi par la présence de Serge Gainsbourg, acteur, chanteur, mais aussi parolier et compositeur. Le clou du film est d’ailleurs la jolie chanson Sous le soleil exactement, qui fit partie de l’album Anna, sorti dans l’indifférence générale.

© Malavida

Et pourtant, Anna peine à dépasser son image de « joli petit film d’auteur ». La première raison est un scénario de roman-photo cousu de fil blanc et qui tient en une fiche Bristol. Le réalisateur précise ainsi dans le dossier de presse : « Pour l’ORTF, notre projet devait avoir valeur de symbole : ses responsables imaginaient l’arrivée de la couleur à l’antenne avec ANNA. J’ai rapidement trouvé le sujet, ou plutôt le postulat : un publicitaire cherche l’amour, en vain, avant de découvrir que celui-ci l’attendait à ses côtés. La femme rêvée, idéalisée, fantasmée était sa secrétaire. C’était aussi un hymne à la beauté de Karina : ce n’est pas un hasard si le film porte son prénom ! Elle est fétichisée sur la couverture des magazines, des affiches de publicité. Le visage d’Anna, son regard, c’est vraiment l’image obsessionnelle qui hante Brialy ». Les jeux de l’amour et du hasard rappellent rétrospectivement le synopsis des Demoiselles de Rochefort (dans la relation entre Deneuve et Perrin) mais le résultat est plus proche de l’effet lelouchien. La seconde raison est un fantaisie laborieuse qui rend le matériau vieilli. La troisième raison est le caractère incohérent de certains choix artistiques sur le plan musical. Jean-Claude Brialy, acteur exquis, s’avère être un piètre chanteur, et Gainsbourg nous habituera à bien mieux que les chansons que l’on entend dans le présent film, à l’exception de celle que l’on a mentionnée. Reste Anna Karina. Séparée de Godard, l’actrice prouvait qu’elle maintenait intact le charisme qui émanait d’elle, ce que confirmeront également La religieuse de Rivette et Rendez-vous à Bray d’André Delvaux.