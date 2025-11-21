Critique

CINÉMA

La Religieuse - Jacques Rivette - critique

Anna Karina, héroïne de Diderot

Le 21 novembre 2025

Censuré par le ministère à sa sortie, ce film subtil et prenant est un sommet de l’art de Rivette. La lumineuse Anna Karina y trouve l’un de ses meilleurs rôles.

Galerie Photos

Affiche d’Alain Baron - Reprise 4K 2018 (Les Acacias / StudioCanal) - © 1965 StudioCanal - SNC - Gladiator Films . Tous droits réservés
© 1965 StudioCanal - SNC - Gladiator Films . Tous droits réservés
© 1965 StudioCanal - SNC - Gladiator Films . Tous droits réservés
spip-slider
© 1965 StudioCanal - SNC - Gladiator Films . Tous droits réservés

Votre avis

Votre note :
5 votes
Forum sur abonnement

Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.

ConnexionS’inscriremot de passe oublié ?

aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.