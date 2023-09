Anselm (Le bruit du temps) - Wim Wenders - critique

Résumé : Une expérience cinématographique unique qui éclaire l’oeuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le présent s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complétement dans le monde de l’un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer.

Critique : On se souvient encore du premier film en 3D où Wim Wenders s’aventurait dans l’œuvre chorégraphique de Pina Bausch. Une nouvelle fois, le brillant réalisateur allemand s’intéresse à un artiste, un très grand artiste, qui, depuis les années 1950, réinvente une expression artistique au bénéfice d’une parole autant esthétique que politique. La caméra de Wim Wenders ne vient surtout pas en concurrence de l’œuvre d’Anselm Kiefer. Au contraire, elle vient faire contrechamp, ou méta-commentaire, à un projet artistique immense où le processus et le lieu de création font autant œuvre que le produit fini lui-même. Anselm Kiefer a le goût des grandeurs. Il acquiert des sites grandiloquents, perdus dans la nature, où ses créations prennent forme au milieu des pierres, des murs et des fenêtres. L’œuvre magistrale de Kiefer se mêle magiquement aux espaces vivants qui deviennent écrins et lieux d’exposition à la fois.

On aurait pu craindre une bataille de reconnaissance entre les travaux de Kiefer et la caméra de Wenders. Les deux maîtres se complètent magnifiquement. Le cinéaste sait si bien jouer entre le documentaire, la fiction, la contemplation et la beauté des images. La musique, le soin apporté aux couleurs et surtout la 3D concourent absolument à élever l’art de Kiefer à un niveau quasi existentiel. La littérature elle-même s’invite dans cette forme d’exposition sur écran géant, offrant des pages sensibles de poèmes de Paul Celan. Les deux géants se regardent avec tendresse, rivalisant de grandiloquence et de beauté. Anselm rend hommage autant à l’œuvre du créateur allemand qu’à celle du cinéaste. La rencontre qui se noue sur l’écran de cinéma colore une forme d’expression artistique, au profil d’un projet d’éternité.

L’enjeu surtout est d’échapper à l’ennui. Le long-métrage est une sorte d’invitation la moins intellectualisée possible, à la rencontre d’un artiste dont l’œuvre témoigne pour toujours de la trahison allemande à l’égard du peuple juif. Plus que jamais, le cinéma constitue un média populaire mais noble pour permettre aux spectateurs de s’ouvrir à des réalités politiques et esthétiques complexes. Wim Wenders prend la main de son spectateur et l’accompagne avec tendresse dans les dédales de peintures, de sculptures et d’architectures. L’artiste multiplie les lieux, les expériences de création, tout en se rendant très proche du spectateur. Il se fond lui-même aux œuvres qu’il conçoit avec beaucoup de simplicité, permettant aux spectateurs de se familiariser avec un art qui pourrait de prime abord effrayer le profane.

Deux films de Wim Wenders, à la fois très différents et complémentaires, ont émaillé le festival de Cannes en 2023. Deux longs métrages plutôt contemplatifs et généreux qui témoignent d’une carrière cinématographique, intemporelle et sublime.