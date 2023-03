Ant Man et la Guêpe : Quantumania - Peyton Reed - critique

Résumé : Une nouvelle aventure attend Scott Lang et Hope van Dyne dans leur vie de couple et de super-héros ! Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à succès tandis que Hope défend avec le plus grand dévouement des causes humanitaires. Leur famille - Janet van Dyne et Hank Pym (les parents de Hope) et Cassie, la fille de Scott - font enfin partie de leur quotidien...

Critique : Quand on sort de ces plus de deux heures de lumière et de couleurs, on peine à imaginer que la planète étouffe sous la consommation carbone et le réchauffement climatique. Car Ant Man et la Guêpe : Quantumania constitue un immense chantier d’images de synthèse où les énergies de toutes formes rivalisent avec toujours plus de décors époustouflants, de sons et d’action. En ce sens, ce nouvel opus des studios Marvel, au-delà du fait qu’il peine à convaincre, est l’expression même d’un certain cinéma américain qui se contrefiche de l’écologie et l’efficience. Le long-métrage respire d’un bout à l’autre l’excès de capitaux et de ressources énergétiques. La lumière criarde fuse de partout, comme une insulte à une planète qui est en train de mourir.

Il ne faut pas verser pour autant dans la critique facile. Le récit s’appuie sur une idée assez géniale, celle d’un monde quantique, parallèle au nôtre, où la famille de héros ailés se retrouve embarqué. Cet univers multivers est peuplé de créatures de toutes sortes qui rappellent avec joie les peuplades extraterrestres qui pullulent dans l’œuvre spatiale de Georges Lucas. Il y a beaucoup d’imagination dans la création de ces drôles de bestioles qui luttent en silence pour leur liberté et toujours plus de démocratie. Des animaux étranges côtoient ces êtres multiples dans des mondes immenses, très colorés, à chemin entre le ciel et le contenu d’un ordinateur. Nos super-héros, capables de se transformer en des insectes minuscules ou géants, s’engagent avec promptitude dans ces mondes parallèles qui regorgent de monstres et de fantômes.

Mais hélas, la fiction ne fonctionne pas. Le cinéma fantastique use beaucoup trop des ritournelles du jeu vidéo. Finalement, Ant Man et la Guêpe : Quantumania ne cherche pas à séduire son spectateur avec une fiction. Le film revendique les effusions d’images jusque parfois l’écœurement le plus total. Peyton Reed en rajoute dans les effets spéciaux, au détriment de l’humour ravageur des premiers numéros d’Ant Man. En effet, le héros a perdu de sa bonhomie légendaire. Il se transforme en un super-héros comme tous les autres, étouffé par l’orgueil et le désir de générer le bien. Le méchant terrible qu’il affronte est presque, comme très souvent dans ce type de films, plus intéressant que les héros eux-mêmes. L’impitoyable conquérant du temps semble naturellement invincible, tant, à l’instar de la réalisation même du film, il est équipé d’armes inépuisables et d’une volonté infinie de détruire la vie.

Bref, Ant Man et la Guêpe : Quantumania ne sera le film d’aventure fantastique de l’année mais simplement une passade exubérante d’images de synthèse et de brutalités.