Apeirogon - Colum McCann - critique du livre

Résumé : Rami est Israélien. Bassam est Palestinien. Tous deux ont perdu leur fille et ce drame leur a ouvert les yeux : « Mon malheur et son malheur, le même malheur ».

Critique : Ce roman est un enchevêtrement de chapitres, très courts, parfois trois mots, parfois une photographie, parfois trois pages. Tous convergent vers la même catastrophe qui est à l’origine du récit de Colum McCann : le meurtre de deux fillettes, l’une palestinienne, l’autre israélienne. Leur père sont devenus amis, ils œuvrent côte à côte pour la fin des checkpoints, pour la fin de l’Occupation, pour la fin des drames identiques au leur, pour la fin des attentats et du racisme. Passé et présent, énumérations, phrases non verbales, anecdotes et souvenirs répétés, assénés encore et encore, de manière diverse ou semblable, se mêlent au sein d’Apeirogon. Hybride, inclassable, cet ouvrage est tout à la fois documentaire, livre d’Histoire, témoignage. Il est constitué d’une infinité de côtés, à l’image du polygone dont il porte le nom – « apeirogon ».

L’auteur, pour écrire ce livre, s’est fondé sur les dires et les vies de Bassam et de Rami, les pères endeuillés qui sont ainsi au cœur de son œuvre. Les années de prison du premier, les années de guerre du second, leur femme et leur famille, leurs souvenirs auprès de leur fille, toutes deux parties trop tôt, leur rencontre, leurs exils, leur combat et leurs conférences. Bassam, le Palestinien, a rédigé un mémoire sur l’Holocauste. Rami, l’Israélien, a soutenu le premier lorsqu’il attaqua en justice l’état juif, considéré responsable de la mort de Smadar. Pour étoffer leur douleur, l’auteur l’enrobe de références, d’épisodes historiques, d’échos, qui tous soulignent l’absurdité du conflit et le décrivent. La manière dont sont construites les balles de caoutchouc qui ont tué Abir ; où sont assemblées les Jeeps américaines des soldats ; comment Einstein et Freud en sont venus à s’interroger sur la guerre dans leur correspondance ; les maximes de Rumi ; les habitudes de Borges ; les traditions culturelles des uns, des autres ; les initiatives artistiques, Banksy, le mur et ses graffitis sages ; la partition silencieuse de John Cage que rappelle le silence de l’ambulance conduisant la fillette vers la mort, et qui rappelle le nom de cette même fillette. Tout est imbriqué. Tout. Tour à tour, Rami et Bassam sont sur le devant de la scène, parce que « Mon malheur et son malheur, le même malheur » (page 164).

Ce roman est ambitieux, puissant. Il grimpe lentement, comme un courageux ayant entamé l’ascension d’un mont sacré, du premier chapitre au cinq-centième. Puis il culmine à son hémistiche, lorsque ce cinq-centième chapitre devient soudainement le millième, les trois zéros comme un hommage au discours respectif de Bassam et de Rami, qui, pour quelques pages, s’expriment à la première personne. Les deux hommes racontent leur douleur et leur lutte pour la paix. Puis, le roman décroît, de cinq cents jusqu’à un. L’auteur innove, crée un système labyrinthique de références, un récit qui s’appuie sur des anecdotes et se construit en crabe. La lecture en est malaisée, parfois désagréable, mais le lecteur ressort grandi de ces répétitions et de ces informations documentaires et parfois si futiles face au deuil.