Assaut - Adilkhan Yerzhanov - critique

Résumé : Les élèves d’un lycée sont pris en otage par des inconnus armés et masqués. Apprenant que l’armée n’arrivera que dans deux jours car une tempête de neige fait rage, Tazshi, le professeur de mathématiques, prend la décision de partir à l’assaut avec son ex-femme, un policier du village, un vétéran d’Afghanistan, un alcoolique, un professeur d’EPS et le directeur de l’école…

Critique : Deux films d’Adilkhan Yerzhanov qui sortent un même jour sur les écrans français est un évènement. L’évènement est d’autant plus remarquable qu’Assaut est très différent de L’éducation d’Ademoka, permettant de révéler la palette artistique et sensible du réalisateur kazakh. Ici, s’il faut parler d’éducation, c’est le lieu principal où se déroule l’action : une école. On y apprend aux enfants à manier les armes, on est soucieux d’une image positive de l’établissement, de sa sécurité, jusqu’au moment où la structure fait l’objet d’un assaut de mercenaires masqués.

Copyright LLC Look Film - Kinovista

Assaut fait l’objet d’une écriture absolument fascinante. Le long-métrage mélange tous les genres : le drame, le thriller, l’action, et même la poésie. Yerzhanov est un habitué d’une image soignée, dans des espaces interlopes qui combinent à eux seuls la magie, l’aventure et la romance. En réalité, cette attaque par des forcenés équipés de masques blancs est une opportunité donnée à des enseignants, des habitants de l’autre bout du monde de faire vivre un univers clos qui pourrait être le Kazakhstan tout entier. Ces vastes contrées quasi désertiques d’Asie racontent la désolation d’une nation qui peine à sortir du joug communiste et russe et à se tourner résolument vers la modernité. La neige, l’extrême dénuement des espaces scolaires s’inscrivent dans une narration multidimensionnelle où l’aventure vient éclairer une culture emprunte de courage, de détermination à trouver la liberté.

Copyright LLC Look Film - Kinovista

Le pire de la bataille se joue dans le silence des bus où les enfants attendent atterrés une issue à la prise d’otage. L’assaut qu’engage cette poignée de héros anonymes contre les terroristes masqués témoigne d’une police dépassée, inerte, qui se cache derrière la loi pour ne pas agir. En ce sens, Assaut constitue un film politique qui interroge l’éthique de la désobéissance et le droit des peuples kazakhs, souvent issus de minorités culturelles, de s’émanciper d’un système bureaucratique puissant et éloigné de leurs préoccupations. On parle quand même de prise d’otage d’enfants au sein de leur école et les administrations chargées de la sécurité s’enferment dans des logorrhées législatives pour rester immobiles. L’absurdité de la situation côtoie le rire et le drame. Plus profondément, Assaut met en scène un réflexe contemporain de plus en plus répandu d’un grand nombre de citoyens qui, face à l’inertie des autorités, versent dans l’auto-justice tournant ici au saccage gratuit.

Copyright LLC Look Film - Kinovista

Adilkhan Yerzhanov donne à voir une nouvelle fois son véritable sens de la mise en scène. La caméra sait très bien accompagner des dialogues drôles et colorés. Les personnages qui tentent de devenir des défenseurs s’entraînent au milieu de paysages nus et couverts de neige, tout en se perdant dans des disputes d’un autre lieu et autre temps. Il y a dans ce récit totalement original et déjanté un parti pris théâtral assumé. On croirait presque revoir sur les écrans les plumes de Ionesco ou Beckett avec ces héros maladroits et sincères, face à un chaos qui les dépasse. Il faut aller au-delà de la simple tentative de libération des enfants enfermés dans une salle dans ce drôle de film. Assaut autant dans sa construction narrative que dans la galerie de personnages clownesques et dramatiques qu’il présente, se fait le relai d’une partie du monde, obstruée par la lenteur inouïe des steppes asiatiques et l’avènement de la corruption.