Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu - Guillaume Canet - critique

Résumé : Nous sommes en 50 avant J.C. L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’État fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

Critique : L’art du scénario est complexe. Bien entendu, les dialogues sont une composante essentielle de l’œuvre dessinée de Goscinny et d’Uderzo qui jouent si subtilement avec les références supposées à la vie des Gaulois et celles de notre vie contemporaine. Mais hélas, Guillaume Canet en fait tellement dans les incises de publicité, de musiques, de films, que le rire s’estompe au profit d’un terrible ennui.

Malheureusement, le projet de Guillaume Canet tombe à plat. Pourtant, le réalisateur et comédien avait tout pour réussir, comme avant tout une pléiade absolument merveilleuse de comédiens, de chanteurs et d’humoristes au service d’un récit complètement haletant. Peut-être que le réalisateur s’est laissé aller à trop d’excès et de facilités dans l’écriture. Il joue en permanence sur les mots d’esprit, les faux comiques de situation au point que le propos en devient proprement insupportable. Peut-être aussi que le choix des comédiens n’est pas toujours heureux. On doute beaucoup d’un Lellouche dans la peau d’Obélix, ou de Canet lui-même dans celle d’Astérix. Ils forment une sorte de duo potache, assez bavard, que les costumes, les maquillages ne parviennent jamais à rendre très crédibles. On rêve encore d’un Depardieu dans la peau du célèbre héros bedonnant. Quant à la plupart des autres comédiens, ils ressemblent tellement à ce que l’on connaît d’eux qu’ils finissent par tomber à côté du rôle qui leur est assigné, se résignant au grotesque et à la caricature.

S’il y a un atout à saluer, c’est la présence savoureuse des chanteurs M et Philippe Katerine. Ils forment à eux deux un couple musical absolument merveilleux. Le premier remet en musique des tubes célèbres, pendant que le second s’essaye à parodier un mauvais chanteur. La scène finale, couplée du générique, devient alors le meilleur du long-métrage, permettant de réunir les deux célèbres interprètes, au bout du compte, très proches et très dissemblables à la fois. Tout le reste n’est qu’ennui. On rit rarement, en dépit de quelques ingéniosités de l’écriture auxquelles il faut rendre hommage. L’aventure elle-même égare le spectateur dans un récit linéaire, assez mou, bien loin des facéties de la célèbre bande dessinée.

Bref, ce nouvel opus d’Astérix et Obélix laisse un arrière goût de déception. On aura jamais aussi peu ri. On aurait rêvé d’un format plus court, plus travaillé. Le récit s’étale dans une série d’inepties qui lassent, bien plus qu’elles ne suscitent l’intérêt du spectateur. Et au firmament de la faute de goût, on regrettera la conduite de la grande comédienne Marion Cotillard qui se réduit à un pantin hystérique et sans intérêt.