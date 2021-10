Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre - la critique du film

Résumé : Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.

Critique : Plus de quatorze millions d’entrées en 2002, une réception critique très favorable : le deuxième épisode de la saga d’Astérix et Obélix rattrape le long métrage médiocre réalisé par Claude Zidi, quatre ans plus tôt. Convaincu par Claude Berri de tourner un épisode des aventures des célèbres Gaulois, Alain Chabat insuffle son humour absurde trois étoiles, qui le rapproche de René Goscinny. Le vrai plaisir qu’éprouve le spectateur se nourrit notamment de souvenirs associés à l’esprit des Nuls : dès la séquence d’ouverture, on a l’impression d’assister à une relecture de la célèbre parodie de péplum interprétée par le quatuor mythique, Tarama et les mines du roi Saumon, qui fit les beaux jours de Canal+.

La suite de ce divertissement high-tech dilue quelque peu le comique chabatissime dans une superproduction nationale, avec un casting d’acteurs hétéroclites à l’efficacité hétérogène : la préséance accordée au bafouillant Jamel Debbouze engendre l’effacement des deux héros patronymiques de la saga, Depardieu et Clavier se contentant de quelques répliques ou de rires entendus et surjoués. On se demande bien ce qu’ils font là, mais on aurait évidemment du mal à envisager leur disparition, pour des raisons scénaristiques évidentes.

La source du rire jaillit du personnage de Numérobis, version stand-up du héros graphique, qui dynamite sans cesse l’esprit de sérieux et vibrionne autour d’une situation proprement dramatique (un délai d’achèvement très bref pour un projet pharaonique). Formé à l’école de l’improvisation, Debbouze donne l’impression de chercher ses répliques, se riant finalement d’une difficulté artificiellement créée, par une série de punchlines efficaces, tout en étant constamment à côté de son personnage. A côté de lui, Edouard Baer est un Otis tellement lunaire que son mythique monologue, totalement hors-circuit, sur le chantier de construction, ne provoque que le bourdonnement des mouches égyptiennes.

Le divertissement de Chabat, qui mise sur l’intelligence du spectateur, vire parfois au patchwork foutraque où la juxtaposition de sketchs télévisés n’est jamais très loin. Mais le tout forme une histoire fidèle à l’esprit de la BD, à l’humour si délicieux de Goscinny. Il s’agit, sans hésitation, de la plus réussie des adaptations d’Astérix et Obélix au cinéma.