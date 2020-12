Santa & Cie - la critique du film

Résumé : Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

Critique : C’est Noël ! Face à l’engouement commercial annuel et le marketing à tous les rayons des magasins, l’inénarrable Alain Chabat essaie à sa façon de faire renaître l’esprit bon enfant de cette fête. Il faut avouer qu’il est loin d’être le premier à imaginer une fiction mettant en scène un père Noël (un vrai ou un faux) et des enfants ravis de le rencontrer. Le dernier en France a avoir suivi ce schéma très américain dans l’âme a abouti au film sobrement intitulé Le Père Noël avec Tahar Rahim. Qui s’en souvient-il trois ans plus tard ? Certainement très peu de monde. Mais alors, qu’est-ce qu’Alain Chabat peut apporter à ce schéma ouvertement puéril depuis longtemps éculé ? Peut-être justement cet humour décalé qui, il y a déjà seize ans, avait transcendé son adaptation de Goscinny et l’avait intronisé réalisateur de premier rang. Pourtant, la volonté d’abaisser l’âge de son public principal l’a immanquablement mené à freiner ses transgressions les plus délirantes.

C’est ainsi que la bonne idée, potentiellement dénonciatrice à l’égard de la dérive commerciale de la fête chrétienne, qui est de rappeler que le père Noël n’est historiquement pas vêtu en rouge mais en vert, n’est pas poussée au-delà du simple clin d’œil espiègle. Et pourtant, même s’il n’a pas osé pousser sa comédie jusque dans la pure gaudriole insolente, préférant toujours rester dans les clous du conte de fées pour enfants, Alain Chabat reste un trublion bien inspiré. Son film familial se retrouve ainsi truffé de petits jeux de mots et autres gags visuels qui le rendent joyeusement divertissant pour petits et grands. Le casting qu’il a réuni pour l’occasion alimente plus encore ce capital sympathie. Depuis un Jean-Pierre Bacri en père Noël nonchalant jusqu’au duo du PalmaShow en flics incompétents, tout semble pensé pour offrir à toutes les générations de spectateurs leur petit lot de satisfaction. L’écriture tout entière de la comédie repose en fait sur ce credo, celui d’être sûr de fédérer toute la famille autour d’un spectacle porteur de bons sentiments. En cela, on peut dire que l’exercice est réussi mais que son manque d’ambition n’en fera certainement pas une œuvre culte qui traversera les décennies. Au mieux, un programme télé qui repassera, parmi tant d’autres, tous les ans pendant les vacances de fin d’années.