Alain Chabat : chef de les Nuls

Après une scolarité nulle et quelques tentatives dans la BD et la musique, Alain Chabat est engagé comme animateur sur la radio RMC où il rencontre Pierre Lescure, qui en fait l’un des pionniers du lancement de Canal+ au milieu des années 80.

Alain Chabat y rencontre B comme Bruno Carette, C comme Chantal Lauby, et D comme Dominique Farrugia avec lesquels il forme le quatuor comique Les Nuls, qui fait les belles heures de la chaîne cryptée. En 1994, Les Nuls, devenu un trio après le décès de Bruno Carette, écrit La cité de la peur. Mis en scène par Alain Berberian, déjà réalisateur de nombreux sketchs des Nuls pour la télévision, La cité de la peur est une comédie à succès, preuve que l’humour de les Nuls s’exporte parfaitement de la petite lucarne au grand écran.

Alain Chabat débute en parallèle une carrière d’acteur avec un rôle remarqué dans Gazon maudit de Josiane Balasko. En 1996, il réalise son premier film, le désopilant Didier, dans lequel il se met en scène dans le rôle d’un... chien, au côté de Jean-Pierre Bacri plus cynique que jamais. Auréolé du César de la meilleure première œuvre, Alain Chabat revient ensuite devant la caméra, parfois pour le meilleur, avec Le cousin (1997) d’Alain Corneau et surtout Le goût des autres (2000) d’Agnès Jaoui. Il s’essaye même au doublage pour le dessin animé, prêtant sa voix à l’ogre vert de Shrek pour sa version française.

En 2002, Alain Chabat réalise l’irréalisable : faire oublier le massacre du premier Astérix et Obélix de Claude Zidi en signant le scénario et la mise en scène d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Succès éclatant au box-office, qui rapporte plus de quatorze millions d’entrées en France. À nouveau devant la caméra, Alain Chabat apparaît ensuite dans les comédies Chouchou de Merzak Allouache, Mais, qui a tué Pamela Rose ?, écrit par le duo comique Kad Merad et Olivier Baroux, et Les clefs de bagnole de Laurent Baffie. En 2004, il réalise la comédie préhistorique RRRrrrr !!!, premier long métrage écrit et interprété par les Robins des Bois. Il signe deux autres longs métrages à la décennie suivante.

En tant que simple acteur, Alain Chabat reste une valeur sûre du cinéma français dans les années 2000 et 2010. S’il joue parfois dans des productions mineures, il s’aventure aussi vers un cinéma plus ambitieux avec la comédie romantique Prête-moi ta main (2006) d’Éric Lartigau ou les films déjantés et surréalistes de Quentin Dupieux, Réalité (2015) et Incroyable mais vrai (2022).

Filmographie (réalisateur)

Didier (1996)

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (2001)

RRRrrrr !!! (2004)

Sur la piste du Marsupilami (2012)

Santa et Cie (2017)