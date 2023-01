Astra - Cedear Bowers - critique du livre

Résumé : Son père ne veut pas d’elle, sa mère meurt en couches. Astra grandit sans restriction dans une ferme isolée de l’ouest du Canada. De cette enfance sauvage et libre, elle gardera des cicatrices physiques et mentales ainsi qu’une incroyable résilience. Qui est Astra ? Petite fille intrépide pour Kimmy, adolescente fugueuse pour Brendon, femme séductrice pour Lauren, mère adorée pour Hugo… Au fil des ans, sa vulnérabilité et son magnétisme naturel attirent ceux qui tour à tour veulent la protéger, la contrôler, la changer ou lui échapper. Pourtant, si tous croient lire en Astra, celle-ci demeure insaisissable. Après tout, peut-on jamais connaître une personne ?

Crédits : Gallmeister

Critique : Le portrait d’Astra n’est pas ordinaire. Comme une chambre d’échos, le roman éponyme construit une identité à cette femme-enfant à partir des ressentis de ceux qui l’entourent, depuis ses premiers jours, mais aussi de ceux qui la croisent simplement, foudroyés par sa personnalité. Née dans une ferme communautaire où elle grandit ensuite, orpheline de mère, Astra est une étoile filante autant qu’un nuage qui traverse le ciel des hommes et des femmes qu’elle côtoie. Peu sympathique, égoïste, elle a un perpétuel besoin d’attention et d’amour, étouffant les autres avant de fuir, précédant l’abandon qu’elle voit comme inéluctable. Peu à peu, elle apparaît comme manipulatrice et enjôleuse, mais aussi enfantine sous ses atours de femme fatale en devenir, victime de sa naissance, de son destin, en perpétuelle quête d’attention et d’amour. En toile de fond, le décor s’esquisse, peint par la plume précise et fluide de l’autrice, réfléchissant l’azur du ciel et l’émeraude de l’herbe avec poésie.

Chacun des personnages de Cedar Bowers est porteur d’une histoire et d’une personnalité qui éclairent l’héroïne d’une autre manière, mettant en lumière des facettes jusque là restées dans l’ombre. Ces vies percutant celle qui est le soleil de ce livre s’étoilent et convergent vers un seul astre, météores filant bien vite sous les yeux du lecteur. Malgré l’unicité de chaque focalisation et l’évanouissement de certains protagonistes au fil des chapitres, tous ont une profondeur étrange, presque due à ce one-shot percutant. Une trentaine de pages est dédiée à chacun, ce qui concentre leur vie et leur identité, les condense pour les rendre plus marquants et authentiques.

Le temps avance vite, chaque nouvelle focalisation impliquant une ellipse qui renforce le mystère nimbant Astra, cœur des filialités sur lesquelles se bâtit ce premier roman. À la fois mère étouffante, fille délaissée, orpheline, fille rêvée, fille de substitution, enfant perdue à l’image de la bande de Peter Pan, Astra représente à elle seule toutes ces relations de paternité qui semblent fasciner Cedar Bowers, à l’image de Michael Christie – son mari – avant elle.

Dessiner en creux une silhouette à la fois floue et nette, dédoublée et lumineuse, est un tour de force, d’autant que c’est au lecteur que l’autrice laisse le dernier mot, presque comme si elle lui offrait le rôle de focalisateur suprême : ce sera lui qui recoupera les esquisses d’Astra et en peindra le portrait final.