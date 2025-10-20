The Mops – Daniel Selig, Otto T. – la chronique BD

Résumé : Oriane, bassiste, rencontre Philippe, guitariste qui s’initie au chant, au détour d’un concert dans la région toulousaine au début des années 2000. Tous deux autodidactes, ils composent ensemble quelques premiers morceaux, et sont rejoints par Marc, à la formation musicale classique qui joue du clavier. Les trois compères forment The Omp. Ils composent leurs premiers morceaux avec toute l’énergie dont est capable la jeunesse, et font la première partie d’« Instant Death ». Le trio est ensuite rejoint par Steph, une batteuse, l’occasion de renommer le groupe « The Mops », qui reprend la première lettre du prénom de chaque membre. De concerts en engueulades, le groupe vit sa vie, et chacun jongle entre sa passion et ses impératifs professionnels, avant que la dynamique ne finisse par s’essouffler…

Critique : Baptisé du même titre que le groupe dont il retrace l’histoire, The Mops reprend les codes de la biographie musicale de légendes de rock pour construire le récit fictif (mais très réaliste) d’un quatuor d’amateur plein d’énergie qui finit par se séparer sans avoir percé dans le milieu. The Mops est au fond l’histoire de ces centaine de groupes qui ont écumé pendant des années les salles de concert, que les rockeurs de la région et les amateurs les plus pointus connaissent, mais qui n’auront jamais l’honneur des grandes salles parisiennes. C’est un hommage vibrant aux passionnés qui se lancent dans l’aventure musicale en cultivant l’art de la débrouille, aux jeunes qui répètent dans leur garage et acceptent des cachets ridicules de la part des salles pour jouer.

© Daniel Selig, Otto T. / Éditions FLBLB

Lui-même membre de plusieurs groupes de musique parallèlement à son activité de dessinateur, Daniel Selig représente les petites joies et les galères de ce groupe sur lequel il pose un regard bienveillant mais sans candeur excessive : c’est ainsi qu’il raconte les tensions entre Philippe et Oriane lorsque le premier semble vouloir prendre trop de lumière en tant que chanteur, ou les désaccords artistiques entre les membres du groupe. Les personnages sont bien campés – avec une mention spéciale pour Oriane, bassiste, compositrice et vendeuse ambulante dans des costumes ridicules pour arrondir ses fins de mois... –, les dialogues sont savoureux et les situations sentent bien le vécu. On sourit lorsque le groupe « star » Instant Death récupère l’ensemble du cachet sous le prétexte fallacieux de frais d’essence ou lorsque Philippe, gêné, reçoit les autres membres chez ses parents un peu envahissants… L’album rappelle aussi de façon subtile le sexisme du monde de la musique lors de quelques situations bien senties (« Bah alors, les Mops font porter leur matos par leurs copines ? » lance un producteur à Oriane qui apporte le matériel dans un studio).

© Daniel Selig, Otto T. / Éditions FLBLB

Le dessin économe d’Otto T. – cofondateur des Éditions FLBLB qui éditent l’album, et par ailleurs auteur de l’excellente saga Petite histoire des colonies françaises – qui utilise uniquement le crayon noir sur fond blanc est parfaitement adapté à un récit qui rend hommage à la culture Do it yourself. La simplicité du trait, qui empreinte à Reiser et à la culture fanzine, n’empêche toutefois pas la transmission d’une énergie communicatives et, pour le lecteur, de reconnaître les personnages en toute situation.

Amateurs de rock et de concerts dans de petites salles liront avec plaisir The Mops, un bel album qui rappelle qu’un groupe, c’est d’abord une énergie et une aventure en commun.