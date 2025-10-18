Des filles normales – Manon Debaye – La chronique BD

Résumé : C’est l’été dans la campagne normande. Alice retrouve ses deux amies Maé et Giulia partis en colo à Londres. Ce n’est pas sa mère à elle qui aurait pu lui payer un séjour comme celui-ci… Mais elle a une nouvelle à apprendre à ses deux amies : Isaac Dean, le chanteur qu’elles adorent, est dans le coin dans une maison de famille, l’occasion rêvée pour elle d’aller le rencontrer ! Cependant, cette rencontre vire au désastre. Le chanteur sombre et antipathique n’est intéressé que par Alice. Sous le charme d’être remarquée par son idole, elle laisse ses copines de côtés… En faisant ce choix, elle ne sait pas que ce sont leurs vies à toutes les trois qui vont être transformées à jamais.

Critique : Il y a des histoires qui restent incrustées dans la mémoire. Le récit commence par une journée d’été avec des adolescents, aussi bien fougueux, que fanfarons, passionnés que faussement indifférents. Tout n’est pas facile, mais il y a dans cet âge une force fragile qui permet de croire que tout est possible.

Alice, Maé et Giulia sont des filles normales…. Trois adolescentes aux sentiments complexes et exacerbés, capable d’aimer comme de détester. Ce sont trois amies qui se partagent tout, se racontent leurs aventures avec les garçons et vouent une passion commune pour un chanteur de rock, un ténébreux guitariste nommé Isaac Dean. Groupies, elles possèdent ses disques, parent les murs de leurs chambres de posters et portent des tee-shirts à son effigie… Elles se sont même mises à composer de la musique. Le jour où elles se décident de rencontrer leur idole, elles y vont sans crainte, guitare sur le dos, elles sont pleines de fébrilité. Cependant, la rencontre ne se passe pas comme elles se l’étaient imaginée. Isaac Dean n’est séduit que par Alice et fait déguerpir les deux autres. S’ensuit alors une relation inégale entre cette jeune adolescente et cet homme tempétueux. À la fin de l’été, il la jette à la porte, sans ménagement comme il l’a fait plus tôt avec Maé et Giulia. Elle ressort fracassée, ses amies l’évitent et elle ne peut pas non plus compter sur le réconfort de sa mère borderline. Tout part en fumée à la fin de la première partie de l’album. Une page blanche coupe le récit. Un moment de suspens. Au début de la seconde partie, sept années ont passé. De cette forte amitié entre ces trois amies, il ne reste plus rien. Devenues adultes, elles gardent en elles des blessures refoulées. Maé, travaille dans un studio de musique et recroise un jour Isaac Dean, le passé remonte… Mais les conditions ne sont désormais plus les mêmes.

L’autrice, Manon Debaye, explore dans son album le monde de l’adolescence, ce moment de passage vers l’âge adulte. Son récit place les adultes face à leurs responsabilités. Face à des mineurs, ce sont eux les responsables, les garants de leur sécurité. Cela paraît évident pour les parents de ces adolescents, mais cette bande dessinée nous montre que même dans ces relations les rôles peuvent dysfonctionner, entre trop d’autorité qui étouffe et trop de laxisme qui déroute. Cette question de responsabilité est la même pour tous les adultes qui se trouvent face à des mineurs. Dans cette histoire, Isaac Dean est l’adulte ou plutôt devrait être l’adulte, mais il n’en est rien, et il devient un personnage dangereux. Dans la seconde partie, c’est une personnalité toxique qui se dévoile. Isaac Dean a tout de l’image romantique d’un musicien de rock, guitare sur le corps, chemise déboutonnée, ténébreux et solitaire…. Mais nous découvrons aussi que derrière cette image publique se cache une personnalité assez médiocre et égocentrée. Isaac Dean abuse de son statut et ne cherche pas à voir plus loin que des fans sans profondeur et interchangeables dans ceux qui apprécient sa musique. Il se comporte avec les jeunes filles et les femmes de la même manière. Il est celui qui choisit, l’homme puissant, face à des filles et des femmes devenant s’estimer heureuse d’être choisi… Une illustration de ce que le patriarcat a construit comme représentation malsaine.

Cette bande dessinée tend vers le tragique. La légèreté est très vite dissipée. L’histoire est à la fois très belle et très dure à la fois. Très belle, parce qu’en émane une sensibilité une vive sensibilité oscillant entre le tendre et le cruel. Très dure, car elle met en lumière des responsabilités qui n’ont pas été prises en particulier par les adultes. Enfin, ce récit graphique parvient à exprimer justement combien le sentiment de culpabilité peut ronger pendant des années les vies d’individus qui n’ont pourtant pas à en porter le poids.

Graphiquement, cette bande dessinée parvient à nous faire sentir la fragilité de l’âge adolescent. Les dessins réalisés avec des crayons de couleur pastel donnent à la narration une enveloppe d’innocence et de candeur fragile qui contraste encore une fois avec les déchirures nombreuses qui marquent les cœurs des différents personnages. Le récit se déroule dans une mise en page soignée, ou l’enchaînement des cases donne une impression de glissement, d’inéluctabilité, pourtant, dans cette histoire, il aurait fallu de peu de choses pour que cela puisse être si différent. Les couleurs sont douces, les cases sont pleines, pas de vide au-dedans, mais des contours bien délimités, mais parfois, ils s’évanouissent pour donner place à des dessins saisissants. Il n’y a pas beaucoup de textes ou de dialogues, mais les images sont éloquentes. Il est question de sexe, mais il n’est jamais montré explicitement. L’autrice choisit de mettre les lecteurs.rices en position d’observateurs des scènes. Manon Debaye parvient ainsi à interroger notre propre regard sur ce déroule, nous incite à nous faire notre jugement, à questionner nos représentations par exemple sur l’image romantique de la rockstar, sur les passions adolescents ou bien encore sur les groupies qui ne sont bien souvent pas que de fans consommateurs et attentiste mais aussi capable de tirer de leur passion une force créatrice.

Alors que dans son précédent et premier album, Les Falaises, Manon Debaye avait choisi d’aborder le passage de l’enfance à l’adolescence, avec deux collégiennes aux profils atypiques, elle explore dans ce second album le passage de l’adolescence à l’âge adulte et la place des blessures adolescentes dans le cours des vies adultes. Un bel et percutant album à découvrir aux Éditions Sarbacane.