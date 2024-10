Au boulot ! Gillet Perret, François Ruffin - critique

Résumé : « C’est quoi ce pays d’assistés ? De feignasses ? » Sur le plateau des Grandes Gueules, l’avocate parisienne Sarah Saldmann, s’emporte : « Le Smic, c’est déjà pas mal. » D’où l’invitation du député François Ruffin : « Je vous demande d’essayer de vivre, madame Saldmann, pendant trois mois, avec 1 300 €. - Admettons, mais une semaine, ça sera déjà pas mal. » Alors : peut-on réinsérer les riches ?

Critique : À l’heure où le divorce est largement entamé entre les Français et leurs dirigeants politiques, François Ruffin, député de la Somme, fait figure de trublion. Journaliste, reporter, écrivain, cinéaste et homme politique, plébiscité par les uns, conspué par les autres, il n’hésite jamais à profiter de son perchoir pour prendre de la hauteur avec le monde qui l’entoure et nous faire partager ses réflexions.

Après Merci patron !, J’veux du soleil et Debout les femmes, notre touche-à-tout médiatique cherche à renouer avec le cinéma, de préférence en compagnie de son complice Gilles Perret, connu pour ses œuvres sociales et humanistes, afin de s’aérer loin de ce « foutoir politique » (pour reprendre ses propres termes). L’idée d’un road movie sur la France d’en bas, ceux qui triment et font bouillir la marmite économique mais que l’on n’entend jamais, les séduit. Mais comment donner un peu de piment à un tel sujet ? La rencontre de François Ruffin, en 2022, sur un plateau de télé, avec Sarah Saldmann, une avocate déconnectée du monde du travail et des réalités de la vie, crée l’étincelle qu’ils attendaient. Si l’entreprise n’évite pas totalement la démagogie, elle la masque en partie sous une bonne dose de dérision, de manière à composer une satire tout à fait digeste.

Mais que fait donc celui qui voulait faire entrer le peuple à l’Assemblée dans le hall du luxueux hôtel Plaza Athénée, là où le croque-monsieur est facturé 54 euros ?... Il a rendez-vous avec l’une de ces effrayantes pourvoyeuses d’idées toutes faites sur les laissés-pour-compte du capitalisme parmi lesquels se rangent pêle-mêle les assistés, les tires-au-flanc, les inadaptés, les éclopés. Des clichés éculés qui sévissent dans toutes les couches de la société (pas seulement chez les nantis). Mais c’est sur une femme jeune, jolie et riche que Ruffin, jubilant à l’instant où elle confesse que son principal plaisir réside dans l’achat d’une veste Dior à 2800 euros, jette son dévolu. Juchée sur des talons totalement inappropriés à un enchaînement de livraisons minutées, impressionnée par la précision des gestes prodigués à une personne âgée, effrayée par quelques vaches paisibles, notre belle intransigeante fissure sa carapace de rigidité et semble prendre l’apparence d’un être doué de raison. Mais la trêve est de courte durée. Assurément, il est impossible de la réinsérer dans la « vraie vie ». Finalement, cette marionnette désincarnée aura essentiellement servi à jeter un beau coup de projecteur sur les témoignages d’hommes et de femmes jugés méprisables ou essentiels selon les circonstances. Ainsi Louisa, auxiliaire de vie, qualifie son métier de plus beau du monde. Amine, chauffeur-livreur, espère passer son permis poids lourds pour effectuer de longs voyages. Fred et Jessie sont salariés d’une usine de conditionnement de poissons fumés, au sein de laquelle la solidarité fait oublier la rudesse du travail. Enès et Haroun, réfugiés de pays en guerre, s’épanouissent dans leurs travaux de serveur et cuistot. Sylvain, ancien charpentier, victime d’un accident du travail, est bénéficiaire d’une petite pension. Quitté par sa femme, il trouve du réconfort auprès du Secours P^populaire pour qui il travaille désormais bénévolement... et encore tant d’autres.

L’arbitrage délibérément favorable aux gentils opprimés face à une irréductible autocrate, gavée de pouvoir et d’arrogance, fait sourire autant qu’il agace. La succession méthodique de cette litanie de métiers pénibles, que l’on pourrait décliner à l’infini, toujours enveloppés du même regard systématiquement bienveillant, étiole la véracité de la démonstration, malgré l’émotion qui jaillit des rencontres avec ces hommes et femmes sans artifices. Mais n’est-ce pas la magie du cinéma que de prendre quelques libertés avec la réalité pour jeter un voile de liberté sur un quotidien morose ? Et là, on peut dire que le contrat est rempli.

Dans une démarche joyeusement provocatrice, notre duo de scénaristes réalisateurs prend un malin plaisir à semer des graines d’ironie et de fraternité dans l’espoir de voir pousser un monde plus juste. Mais personne n’est dupe. Sortir les riches de leur tour d’ivoire pour les réinsérer est mission impossible.