Au poste ! - le test DVD

Résumé : Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.

Le film : Quentin Dupieux, musicien et cinéaste, n’est plus à présenter. Depuis son premier long-métrage, Steak, ce réalisateur talentueux a su imposer sa patte : des dialogues savoureux, une déstructuration de la temporalité et de la logique narrative qui ne brise pourtant pas la cohérence du récit, et un jeu sur les espaces et les décors qui permet de créer un nouvel univers cinématographique original. Voilà à quoi ressemble un film de Quentin Dupieux.

Son dernier film, Au Poste ! jouit de toutes ces qualités, renforcé par un casting aussi délicieux qu’éclectique : d’un trépidant Benoît Poelvoorde à une Anaïs Demoustier méconnaissable et surprenante, en passant par un Marc Fraize borgne et un Orelsan blasé.

Fort d’une critique enthousiaste et d’une durée concise (1h02 sans le générique de fin), le film reçut un joli succès en salles avec 266 562 entrées. Rappelons qu’à part Steak (290 674 entrées), aucun autre film de Quentin Dupieux ne franchit le palier des 100 000 billets vendus en France.

L’édition DVD de diaphana a peu de bonus mais restitue impeccablement l’image singulière d’Au Poste !, tandis que deux pistes audio se disputent les faveurs auditives du public.

Les suppléments :



Pas grand-chose : si vous voulez en savoir plus sur le tournage du film, vous pourrez écouter le commentaire audio du réalisateur tout au long du visionnage. Les premières répétitions des comédiens (11’) sont rigolotes mais guère palpitantes. Il faut attendre de longues minutes avant d’entendre Quentin Dupieux donner des indications de jeu à ses comédiens. En revanche, la lettre de motivation de Philippe, disponible dans la jaquette du DVD, est drôle : on y retrouve la syntaxe consternante et les tics de langage (« c’est pour ça ») qui font toute la drôlerie du personnage. Il y a aussi un bonus caché. Tellement bien caché qu’on ne sait pas s’il s’agit du plan d’ensemble sur la salle de théâtre qui apparaît après le générique de fin du film ou s’il faut le chercher ailleurs. Enfin, la traditionnelle bande-annonce.

L’image :



Le rendu est superbe. Tout y est : la lumière jaunâtre appuyée déjà visible dans Réalité, les mouvements de caméra et le montage maîtrisés, la netteté des prises de vues.

Le son :



Deux pistes DTS-HD Master-Audio : 2.0 et 5.1 : la première sonne un peu étouffée à l’oreille, tandis que la seconde est beaucoup plus claire, voire même un peu plus puissante.