Aux yeux de tous - la critique

Un thriller urbain survolté sur un thème encore peu exploité.

L’argument : 673 000 caméras de surveillance et des millions de webcams en France. Un hacker anonyme a piraté toutes les caméras de Paris et observe la ville à son insu. Petits délits et moments d’intimité volés, il voit tout. Jusqu’au jour où un attentat dévaste la gare d’Austerlitz. La police se met sur la piste d’un groupe satellite d’Al-Qaïda. Le hacker réussit, lui, à trouver les images de l’explosion et découvre que c’est un jeune couple qui a posé la bombe… A l’aide des caméras de la ville, il décide de traquer les coupables. Sans le savoir il va mettre le doigt dans un terrible engrenage.

Notre avis : Big brother is watching you. Une maxime avec laquelle le monde entier est familier. Mais les atteintes aux libertés fondamentales ne sont malheureusement pas une simple fantaisie issue de l’imagination de George Orwell. En 2012, nous sommes filmés en permanence. A la banque, dans la rue, dans le bus, dans le métro.... S’il le souhaitait, le gouvernement pourrait sans aucune difficulté suivre tous nos déplacements à la trace. A l’ère de la surveillance électronique, rien n’est plus dangereux que ce pouvoir détenu par une poignée de dirigeants.



La force d’Aux yeux de tous réside avant tout dans son sujet. Première réalisation de Cédric Jimenez, ce dernier a choisi de se focaliser sur un problème d’actualité, qui lui tient visiblement à coeur. A l’heure où Anonymous semble avoir la main mise sur l’intégralité du réseau informatique, il était temps qu’un film sur le sujet fasse son apparition dans les salles obscures. Filmé uniquement à travers les caméras de surveillance et autres webcams de Paris, le cinéaste nous fait découvrir les entrailles de la capitale. La réalisation n’est basée que sur ce concept et se compose donc presque entièrement de plans fixes et d’effets de zoom. Un pari risqué qui se révèle néanmoins efficace dans son rythme, notamment grâce au montage et aux effets sonores.

A l’instar de la trilogie Millenium, ce long-métrage donne un coup de projecteur sur les anti-héros les plus appréciés de la jeune génération : les hackers. Le personnage principal du film est l’un d’entre eux. Tel un marionnettiste, le jeune homme est omniprésent, sans l’être réellement. Capable d’accéder à tous les réseaux internet dont sont équipés les ordinateurs, il influe sur les événements à distance sans jamais pouvoir vraiment les contrôler. Les symboles du collectif Anonymous sont rapidement identifiables dans sa chambre, elle-même jonchée d’ordinateurs éventrés et de matériel informatique obsolète. Cependant, et c’est le cas pour la presque totalité des films qui se targuent de traiter un sujet aussi complexe, Aux yeux de tous verse de temps à autre dans les lieux communs. Les informaticiens de haut-vol seront donc probablement hérissés par les impairs et libertés prises pour décrire leur univers.



Là où Aux yeux de tous pèche par ambition, c’est probablement sa longueur. Si le concept se révèle des plus intéressants, il aurait probablement été mieux adapté à un format plus court. Le scénario de ce thriller urbain ne parvient pas à tenir en haleine le spectateur jusqu’à la fin, et ce dernier se retrouve rapidement à suivre l’intrigue d’un oeil distrait. Le jeu des acteurs laisse par ailleurs dubitatif. C’est le cas notamment du couple incarné par Mélanie Doutey et Olivier Barthelemy, peu crédibles dans leur rôle de terroristes amoureux. Le personnage incarné par la ravissante Mélanie Doutey se trouve à plusieurs reprises par trop expressif.

Aux yeux de tous est une belle première réalisation. Le concept et le sujet traité fonctionnent à merveille en adéquation. La promesse de grandes choses à venir peut-être...?