Chien 51 - Cédric Jimenez - critique

Résumé : Dans un futur proche, Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête

Critique : Le cinéma prend maintenant clairement position contre l’évolution galopante de l’Intelligence Artificielle. Chien 51 se situe justement dans un monde qu’on voudrait le plus éloigné possible, où l’être humain est réduit à un numéro pré-enregistré dans des bases de données géantes qui l’assignent à vivre dans un quartier donné. L’enquête policière s’invite dans cet univers qui sent le désenchantement, à l’occasion d’un crime commis contre l’inventeur de cette super intelligence artificielle, appelée Alpha. Et c’est là qu’entrent en jeu une jeune flic ambitieuse, Salia, et un policier plus âgé, Zem, au bord de l’implosion.

Chien 51 est inspiré du roman noir, pour ne pas dire glauque, de Laurent Gaudé. La mise en scène reproduit à la perfection l’ambiance de fin de monde inventée par le romancier. On reconnaît les rues de Paris, sinon qu’elles ont été envahies par des buildings étincelants et que le clivage entre l’est et l’ouest de la capitale s’est approfondie. L’insécurité continue de régner dans un univers pourtant aux prises totales d’une IA censée cadrer le fonctionnement des individus. La société est alors réduite à un système de castes, désincarné et sans saveur.

On connaît Cédric Jimenez pour ses longs métrages inspirés de sa propre expérience de policier. La transposition de son incomparable art de raconter des histoires dans un univers de science-fiction n’était pas gagnée. Le cinéaste y parvient fort bien, offrant à ses spectateurs son expertise en matière d’enquête policière et un rythme digne d’un bon film d’action. Les deux acteurs principaux, Gilles Lellouche habitué du cinéma de Jimenez, et Adèle Exarchopoulos, se livrent avec une grande facilité dans ce récit agité et nerveux qui tient en haleine le spectateur jusqu’à la dernière scène. Certes, on ne comprend pas toujours comment les personnages se retrouvent un jour en prison, et le lendemain dehors, ou encore comment un commandant de police acariâtre peut se transformer en un Robin des Bois moderne, mais l’aventure fonctionne parfaitement.

Curieusement la voix de l’IA ressemble en tout point à celle de Mylène Farmer dans Dalloway, sorti quelques semaines avant Chien 51. Les deux films se répondent, comme un avertissement à un monde qui sombrerait dans le vertige technologique. Derrière les deux protagonistes déterminés à faire apparaître la vérité se dresse un constat éthique redoutable, où le spectateur, accessoirement électeur, est appelé à se positionner sur le désir de sécurité et le recours à des moyens techniques pour le moins problématiques

Chien 51 est un film policier de très bon acabit. Le spectateur est emporté dans un flot d’images, au montage très serré, où les drones se transforment en des gardiens de la paix redoutables. Finalement, on n’est plus très loin de l’univers que Lucas avait imaginé dans Star Wars où les robots prennent la place des êtres humains. Les spectateurs avides d’une aventure en auront pour leur grade, grâce à l’interprétation passionnée des deux interprètes principaux.