Avec amour et acharnement - Claire Denis - critique

Résumé : C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Critique : Le film s’ouvre sur le tableau sensuel d’un couple en parfaite osmose. Dans une mer d’un bleu profond, Jean (Vincent Lindon) et Sara (Juliette Binoche), dans les bras l’un de l’autre, s’embrassent passionnément. Leur bonheur d’être ensemble est palpable. Pas de dialogue, une musique langoureuse les accompagne dans une ambiance de totale sérénité. Un long tunnel noir de métro signe le retour à Paris mais, aimantés par cette virée estivale, les jours heureux se prolongent, le temps que chacun retrouve les repères de son quotidien. Jean est un entraîneur sportif de renommée mondiale. Une malencontreuse erreur l’a conduit en prison. Nous n’en saurons pas plus. Il est actuellement au chômage et tente de renouer avec le monde du travail tout autant qu’avec son fils, un adolescent de quinze ans qu’il a confié à sa mère. Sara travaille à RFI et semble vouloir nous intéresser aux grands problèmes du monde en évoquant largement les conséquences de l’explosion du port de Beyrouth, le racisme grandissant ou le mauvais accueil réservé aux populations dites minoritaires. Sujets finalement abandonnés qui ne manquent cependant pas de contribuer à la confusion ambiante. Nos amoureux pourraient continuer à couler des jours heureux si un jour, par hasard, Sara ne croisait François (Grégoire Colin), ancien amant pour elle, ancien collègue pour lui.

Copyright Curiosa Films 2022

Après High Life dont les relents de science-fiction avaient dérouté une partie du public, Claire Denis choisit le thème des émois passionnels façon thriller qu’elle observe à travers le prisme du trio amoureux et qu’elle veille à dépouiller de toute convention bourgeoise. Elle adapte Un tournant de la vie, le roman de Christine Angot avec qui elle a coécrit le scénario. L’adjonction du tandem Binoche/Lindon semble bien être le gage d’un affrontement lumineux, promesse tenue dans la première partie du long-métrage. Si elle ne manque ni de talent, ni d’élégance pour filmer les relations amoureuses, la réalisatrice prend un malin plaisir à leur tordre le cou jusqu’à les enrober de noirceur pesante. Le maintien en embuscade du fauteur de troubles que l’on ne fait d’abord que deviner et dont on ne sait pas grand-chose laisse planer dans un premier temps une tension opportune que l’arrivée brutale de François, juste bon à catapulter la romance Jean/Sara pour la remplacer par une histoire aux effluves artificiels, rend inutilement extravagante. Sans doute enivré par le goût du drame, le récit prend une tournure caricaturale au moment où un simple geste mal interprété fait office de cocufiage avéré. Des visages pris dans l’étau de la caméra, des plans floutés, des dialogues taillés à la serpe augmentent le malaise jusqu’à discréditer une situation où aliénation et domination ont gommé toute trace d’amour. En résulte un chaos qui n’aide ni à la compréhension du film, ni à la bienveillance pour les protagonistes, surtout quand, à l’instar de Vincent Lindon, ils sont affublés de discours désordonnés et hors sujet sur l’éducation et l’égalité des chances.

Amateurs de comédies romantiques, passez votre chemin.