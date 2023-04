Stars at Noon - Claire Denis - critique

Résumé : Une jeune journaliste américaine en détresse bloquée sans passeport dans le Nicaragua d’aujourd’hui en pleine période électorale rencontre dans un bar d’hôtel un voyageur anglais. Il lui semble être l’homme rêvé pour l’aider à fuir le pays. Elle réalise trop tard qu’au contraire, elle entre à ses côtés dans un monde plus trouble, plus dangereux.

© FDC / Philippe Savoir

Critique : Un film de Claire Denis est toujours un évènement. Nul ne sait filmer les corps comme elle. Des corps maltraités par le froid, la pluie, les excès de soleil, mais aussi élevés par la puissance du désir. Des étoiles à midi se passe dans un lieu isolé d’Amérique du Sud, quelque part au Nicaragua, dans l’univers suspicieux et étouffant d’une ville en plein tumulte des élections présidentielles. Une jeune-femme tient le rôle principal. Elle est retenue dans un hôtel miteux où elle est contrainte de s’adonner à des relations sexuelles tarifées, pour survivre à sa situation tragique.

La réalisatrice installe un climat particulier à son intrigue. Le personnage de la jeune journaliste est troublant d’ambiguïté, se positionnant à la fois dans une forme de provocation contre le régime et les hommes qui la maltraitent. Elle tombe amoureuse d’un Anglais magnifique qui semble pour elle la promesse d’échapper à son sort. Mais il y a dans son caractère quelque chose de profondément agaçant, ne parvenant pas à se situer entre la résignation, la colère, la détresse et l’émancipation. Son rapport aux hommes hésite entre soumission et agressivité au sens de la volonté de se faire violence pour s’affirmer comme une femme libre.

© 2022 Curiosa Films, Arte France Cinéma. Tous droits réservés.

Le problème principal du film demeure le rythme. Certes, Claire Denis cultive le mystère jusqu’au bout de ce récit d’espionnage industriel et politique au cœur du Nicaragua. Mais l’énigme s’étend en longueur et finit par brouiller les pistes déjà difficilement compréhensibles du fait du format trop long du long-métrage. On se perd dans les pérégrinations énigmatiques de la journaliste et son compagnon, sans bien comprendre les liens entre les différents protagonistes. Le film aurait gagné à plus de simplicité, de lisibilité, et le scénario endort réellement son spectateur. Du coup, l’attention s’égare du portrait percutant de l’héroïne qui finit par s’éparpiller dans le flot de paroles et mouvements.

© 2022 Curiosa Films, Arte France Cinéma. Tous droits réservés.

Des étoiles à midi n’aura pas su nous convaincre malgré l’incontestable importance de Claire Denis dans le paysage cinématographique mondial et français et le prix reçu à Cannes. On sera resté à côté de cette balade sentimentale et politique sans vraiment y rentrer.