Beau travail - la critique

Résumé : Dans le golfe de Djibouti, un peloton de la Légion étrangère répare les routes et s’entraîne à la guerre. A Marseille, l’ex-adjudant Galoup se rappelle les moments qu’il a vécus avec ses hommes. Il se souvient aussi du commandant qu’il n’a pas accepté de partager avec un jeune légionnaire.

Critique : La sortie en DVD de Beau travail clôt le parcours de distribution pour le moins atypique du film de Claire Denis. Commande d’Arte pour une série sur la notion d’étranger, il fut d’abord diffusé à la télévision. Les louanges des critiques lui permirent par la suite de connaître une carrière en salles, avant d’être finalement édité en DVD. C’est à France Télévisions Distribution que l’on doit cette louable initiative. Ce support, grâce à un transfert impeccable, souligne en effet à merveille la qualité du travail de la réalisatrice et sa chef opératrice Agnès Godard.

Quelque part dans le golfe de Djibouti, un peloton de la Légion étrangère évolue dans sa routine quotidienne : lessive, simulation de combat, entraînement... Jusqu’à l’intégration d’une jeune recrue qui va bouleverser l’ordre établi en captant l’intérêt du commandant Forrestier. Cette histoire est racontée après coup par l’ex-adjudant Galoup, meurtri à jamais par "l’infidélité" de son officier...

© 2000 La Sept/Arte. © 2022 Splendor Films. Tous droits réservés.

Filmer l’abandon, rendre l’oubli palpable. Cinéaste d’une grande exigence (Trouble Every Day), Claire Denis explore la notion de désir à travers une relation triangulaire. Pour cela, elle enveloppe ses protagonistes d’une nappe de désespoir et d’immensité (le désert djiboutien) où ils vont se désincarner. Un endroit de désillusion et d’incertitude où les rapports humains se réduisent à leur plus simple expression. Claire Denis choisit en effet de caresser ses légionnaires avec sa caméra lors de "ballets", où l’expression corporelle remplace les dialogues. Le désir ne s’exprime ici que par demi-mot, que par des regards volés à une hiérarchie militaire implacable. Elle filme l’éclosion d’un amour avec une infinie pudeur sans pour autant en dissimuler le moindre aspect aux spectateurs...

Beau travail est un poème visuel (César de la meilleur photo 2001) servi par une esthétique qui privilégie les couleurs chaudes dans un lieu hostile à tout sentiment. De leur côté, Denis Lavant et Grégoire Colin prêtent leur plastique à ce jeu dangereux de l’amour. Sans oublier la présence fantomatique de Michel Subor, figure paternelle et charismatique de ce groupe de soldat. Un film d’une grande intensité, un OVNI dans le cinéma français comme il en existe trop peu.

Un seul supplément pouvait éclairer le travail de Claire Denis : le commentaire audio. France Télévisions Distribution réunit donc la réalisatrice, son acteur Denis Lavant et le chorégraphe Bernardo Montet. La voix éraillée par le tabac, Claire Denis revient sur les conditions de tournage où la chaleur et le kat ont en éprouvé plus d’un. Le digne prolongement d’un voyage inédit au cœur de l’abstraction des corps.